Глава Екатеринбурга пообещал после тщательной проработки оставить в опросе две-три площадки под храм

18.06.19 17:18

© РИА Новости. Павел Лисицын

18 июня. Interfax-Russia.ru - Глава Екатеринбурга Александр Высокинский назвал четыре площадки под строительство храма святой Екатерины, которые в настоящее время городские власти детально прорабатывают с архитекторами.

"Мне кажется, те площадки, которые мы прорабатываем с архитекторами, они (...) площадки-консенсусы", - заявил Высокинский в эфире "Эхо Москвы в Екатеринбурге".

Он отметил, что это площадка вместо неработающего Приборостроительного завода на набережной, территория за киноконцертным театром "Космос", пустырь на перекрестке улиц Фурманова-Белинского и участок на улице Татищева. "По моему мнению, их (площадок - ИФ) останется (после дальнейшей проработки - ИФ) две-три", - подчеркнул Высокинский.

По его словам, на прошлой неделе велись переговоры с меценатами и градостроителями, обсуждались "конкретные технологические вещи", как транспорт, сети, архитектурные доминанты, возможные архитектурные объемы. "Делали макеты на компьютере тех или иных видов в городе, как они могут поменяться. Это достаточно большая работа", - подчеркнул глава.

Он также подробнее рассказал о площадке вместо Приборостроительного завода. "Она мне нравится. Она может быть консенсусной. Надо смотреть очень внимательно транспортную сеть, потому что это большие потоки и людей, и транспорта. Надо смотреть видовые вещи, потому что набережная - это то, что фотографируют все. В комплексе надо смотреть квартал музея писателей Урала. Если делать, то это надо делать коренную реконструкцию не только площадки, но и всего квартала", - добавил глава.

Ранее бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман также высказывал мнение, что место, где сейчас располагаются объекты приборостроительного завода, подходит под строительство храма, но для этого нужно "немножко потеснить губернаторскую резиденцию", которая находится рядом.

Также по его словам, подходящим местом могла бы стать площадь 1905 года, где установлен памятник Ленину.

Как сообщалось, в середине мая в центре Екатеринбурга прошли массовые акции протеста против строительства храма святой Екатерины в сквере Октябрьской площади у Драмтеатра. После власти Екатеринбурга заявили о готовности провести опрос, чтобы учесть мнение горожан о месте для храма.

На днях Екатеринбургская епархия отказалась от идеи строить собор в сквере. После этого власти Екатеринбурга сообщили, что планируют 14-15 сентября провести опрос, по итогам которого будет выбрано новое место под стройку.

Участники экспертного совета, состоявшегося в начале июня в горадминистрации, предлагали список из шести мест: пустырь на перекрестке улиц Белинского-Фурманова, сквер у театра драмы, бывший приборостроительный завод, акватория Макаровского моста, территория на месте снесенной телебашни и площадка на улице Татищева рядом с "Екатеринбург Ареной".