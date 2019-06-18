СПЧ обратится в прокуратуру в связи с арестом в Махачкале журналиста газеты "Черновик"

18.06.19 17:24

© РИА Новости. Александр Кряжев

18 июня. Interfax-Russia.ru - Совет при президенте РФ по правам человека (СПЧ) будет следить за ситуацией с арестом в Махачкале журналиста газеты "Черновик" Абдулмумина Гаджиева, заявил председатель СПЧ Михаил Федотов.

"Будем следить, отправим обращение в органы прокуратуры. Пока информации мало, но "Черновик" - уважаемое независимое издание", - сказал Федотов "Интерфаксу" во вторник.

Он считает важным "обратить пристальное внимание на уголовное преследование в отношении журналиста газеты, поскольку оно может быть связано с его журналистской деятельностью".

Гаджиев и еще двое жителей Дагестана Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев были задержаны 14 июня по подозрению в финансировании террористической деятельности.

Дело в отношении задержанных возбуждено по ч.2 ст.205.5 (участие в деятельности террористической организации) и ч.4 ст.205.1 (финансирование терроризма) УК РФ.

Гаджиев арестован на два месяца.

Представитель Советского суда Махачкалы сообщил, что Ризванов возглавлял благотворительный фонд "Ансар". "Он осуществлял сбор денег, которые в последующем пересылал за границу боевикам. За это Ризванов был приговорен к трем годам заключения в колонии, освободился в сентябре 2018 года. На воле он возобновил преступную деятельность, и в ходе его разработки правоохранительным органам удалось выйти на Гаджиева и Тамбиева", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что, возглавляя фонд "Ансар", который уже закрыт, Ризванов перечислял собранные деньги Абу-Умару Саситлинскому, чье настоящее имя Исраил Ахмеднабиев. Тот под прикрытием реализации общественных проектов в африканских странах помогает террористам в Сирии. "Ахмеднабиев скрывается за границей от российского правосудия", - сказал собеседник агентства.

"Интерфакс" пока не располагает официальными комментариями правоохранительных органов по этому поводу.

Между тем в "Черновике" сравнили ситуацию с Гаджиевым с задержанием в Москве журналиста Ивана Голунова. "Редактору отдела "Религия" дагестанской газеты "Черновик" Абдулмумину Гаджиеву пытаются вменить абсурдное обвинение: финансирование экстремизма, - пишет издание. - Это примерно то же самое, что и подбрасывание наркотиков Ивану Голунову в Москве. Абдулмумин Гаджиев - один из старейших сотрудников "Черновика", а его статьи религиозной тематики всегда находили позитивный отклик у читателей и широко обсуждались".