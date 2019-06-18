Генпрокуратура РФ требует детально разобраться по каждому обращению жителей Чемодановки, где произошла массовая драка

18.06.19 17:32

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

18 июня. Interfax-Russia.ru - Заместитель генерального прокурора РФ Сергей Зайцев во время поездки в Пензенскую область потребовал привлечь к ответственности всех виновных в массовой драке в селе Чемодановка, сообщается на сайте Генпрокуратуры во вторник.

"Во время совещания с прокурором области, губернатором, главным федеральным инспектором и руководителями правоохранительных органов (...) обсужден комплекс мер по выявлению и задержанию лиц, совершивших противоправные действия. Разработаны мероприятия по нормализации обстановки в регионе",- говорится в сообщении.

Кроме того, Зайцев провел прием жителей Бессоновского района.

Люди озвучили волнующие их вопросы, в числе которых благоустройство, водоснабжение, медицинское обслуживание, возобновление работы отделения полиции в селе, постройка новой школы, ремонт дорог, отмечается в пресс-релизе.

"Во время приема Зайцев поручил прокурору Пензенской области и прокурору района детально разобраться по каждому из поступивших обращений и принять меры, направленные на восстановление нарушенных прав граждан и привлечение виновных к установленной законом ответственности",- говорится в сообщении.

Отмечается, что ситуация в регионе, ход расследования уголовных дел и рассмотрения обращений жителей района, а также проведение профилактических мероприятий поставлены на особый контроль.

Первомайский районный суд Пензы во вторник арестовал 28 жителей села Чемодановка, подозреваемых в участии в массовой драке.

13 июня между жителями села Чемодановка произошла массовая драка. В результате пострадали пять человек, двое из которых были госпитализированы. Один из потерпевших - мужчина 1985 года рождения, поступивший в клинику с черепно-мозговой травмой, скончался 14 июня. Второй остается в больнице, у него отмечается положительная динамика.

По данным СМИ, конфликт в селе разгорелся между местными жителями и проживающими там цыганами. Массовая драка вспыхнула после того, как один из цыган якобы пытался изнасиловать местную девушку. Возмущенные жители села провели митинг и перекрыли федеральную трассу, после чего в Бессоновском районе был введен план "Вулкан" по предотвращению массовых беспорядков.

В связи с конфликтом в Чемодановке Главное следственное управление СКР расследует уголовное дело по статьям "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений", "Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений" и "Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору".

Сообщалось о 28 задержанных участниках конфликта.

Президент РФ Владимир Путин в курсе ситуации с массовой дракой в селе Чемодановка. "Безусловно, нам известно о том, что там происходит, это также весьма резонансная ситуация. Еще, собственно, президент был в Таджикистане, и ему это докладывалось, когда это все случилось", - сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в понедельник журналистам.

По данным на 1 июня, в Чемодановке проживало 7 тыс. 521 человек, при этом по национальному составу: 4 тыс. 441 русских, 650 цыган и представители иных этнических групп - мордва (1 тыс. 965 человек), чуваши (60 человек), татары (50 человек) и другие.

17 июня все цыганские семьи (около 650 человек) после массовой драки покинули Чемодановку, а также соседнее село Лопатки, оставив там в общей сложности 90 пустых домов.