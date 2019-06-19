Около 20 человек госпитализированы после ДТП с участием автобуса на Кубани

19.06.19 11:25

© РИА Новости. Игорь Зарембо

19 июня. Interfax-Russia.ru - Рейсовый автобус столкнулся с грузовиком на трассе в Краснодарском крае, пострадали 17 человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.

"Авария при участии грузового автомобиля и автобуса произошла на 40-км трассы А-146 в Северском районе. В автобусе находилось 30 человек. Пострадали 17, погибших нет", - сказали в пресс-службе.

В свою очередь источник в службе скорой помощи региона сказал агентству, что по наряду "скорой" с места ДТП в больницу населенного пункта Ильский доставлены 17 человек.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю агентству "Интерфакс-Юг" сообщили, что в лечебное учреждение были доставлены 10 человек.

"В результате ДТП погибших нет. В лечебное учреждение для осмотра медиками доставлены 10 человек. Пока статуса пострадавших у них нет", - сказал сотрудник пресс-службы.

В Минздраве региона агентству "Интерфакс-Юг" сообщили о госпитализации трех пострадавших в ДТП с рейсовым автобусом.

"По уточненным данным, в 7:43 мск в Северском районе произошло столкновение рейсового автобуса, грузового и легкового автомобилей. В лечебное учреждение для осмотра и оценки состояния были доставлены 17 человек: 16 человек из автобуса и один человек из легкового автомобиля. Из них - четверо подростков (15-17 лет) и одна беременная женщина", - сказал собеседник агентства.

В дальнейшем, добавил он, у двух человек были диагностированы травмы средней степени тяжести. Остальные 15 человек получили легкие травмы, в том числе четверо несовершеннолетних и беременная.

"По состоянию на 10:00 мск, три человека госпитализированы, в том числе ребенок 15 лет. Все доставлены в Северскую центральную районную больницу. В случае необходимости, подготовлен вертолет для транспортировки пострадавших в Краснодар", - отметили в Минздраве края.

По уточненным данным МВД, информация о происшествии поступила в 7:45 мск среды. На 43 км трассы А-146 Краснодар-Верхнебаканский в районе населенного пункта Афипский Северского района произошло попутное столкновение рейсового автобуса и грузового автомобиля VOLVO.

Автобус выполнял рейс по маршруту Актырский-Краснодар.

Осведомленный источник сообщил "Интерфаксу", что, по предварительным данным, аварию спровоцировал водитель автобуса.

"Водитель автобуса, по предварительным данным, превысил скорость, не рассчитал дистанцию и столкнулся с впередиидущим грузовиком в попутном направлении", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, все участники аварии были трезвы.