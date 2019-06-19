Один человек погиб в результате массовой драки у метро Электрозаводская в Москве

19.06.19 09:35

© РИА Новости. Вадим Жернов

19 июня. Interfax-Russia.ru - Один человек погиб, трое пострадали в драке у метро Электрозаводская в столице, сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе столичного главка МВД России.

"Сегодня в 5:30 утра в Семеновском сквере рядом с метро Электрозаводская произошел конфликт, в результате которого три человека госпитализированы, один скончался от полученных травм", - сказали в пресс-службе ведомства.

В настоящий момент правоохранители устанавливают детали произошедшего.

В свою очередь осведомленный источник сообщил "Интерфаксу", что в драке участвовали до 10 человек - выходцы из Центральной Азии.

"Участники конфликта были пьяны и использовали деревянные палки и ножи", - сказал источник.