Браконьер без лицензии убил медведя в Красноярском крае, ссылаясь на приказ о регулировании численности хищников

19.06.19 09:51

© РИА Новости. Сергей Крсноухов

19 июня. Interfax-Russia.ru - Сотрудники полиции задержали браконьера, незаконно убившего медведя в Красноярском крае, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по региону.

Легковой автомобиль с несколькими мешками мяса и медвежьими лапами в багажнике полицейские остановили для проверки на трассе в Балахтинском районе края. На место вызвали оперативно-следственную группу, которая выяснила, что один из пассажиров отстрелил медведя, не имея соответствующей лицензии.

По данным полиции, злоумышленник залез на дерево, выследил животное и застрелил его из ружья.

"Сотрудники ОВД изъяли мясо убитого животного, шкуру, ножи, а также охотничье двуствольное ружье 12 калибра и несколько патронов к нему", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемый убедил своих спутников, помогавших ему в транспортировке добычи, что медведя он убил якобы вместе с егерем, выполняя приказ о регулировании количества особей хищника на территории края.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 258 УК РФ (незаконная охота). Санкция данной статьи предполагает до 2 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в конце мая власти региона издали приказ об отстреле 87 особей бурого медведя на территории Красноярского края в связи с увеличением их численности и угрозой жизни и здоровью людей.