В благотворительной акции "Мособлгаза" примут участие более 200 ветеранов

19.06.19 10:08

© РИА Новости. Александр Кряжев

19 июня. Interfax-Russia.ru - Техническое обслуживание газового оборудования, установленного в домах более 200 ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ) из Московской области, проведут специалисты АО "Мособлгаз" в рамках благотворительной акции, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе предприятия.

"В 2018 году "Мособлгаз" безвозмездно провел техническое обслуживание оборудования для 252 ветеранов Московской области, в этом году к акции присоединились еще 219 человек", - сказали в компании.

В 2019 году большинство заявок от участников ВОВ поступило в "Ногинскмежрайгаз", а также в подольский и мытищинский филиалы "Мособлгаза".

Заявки на участие принимались с 9 мая по 10 июня текущего года. Предприятие проводит акцию "Мособлгаз" - участникам Великой Отечественной войны: с благодарностью за Победу!" ежегодно. По ее условиям в разные годы компания дарила ветеранам Подмосковья газовые плиты, котлы, колонки, а также годовое техническое обслуживание газового оборудования.

За время проведения акции "Мособлгаз" заменил более 5,5 тыс. газовых плит, свыше 600 котлов и 500 колонок.