Росреестр зарегистрировал более 35 тысяч ипотечных договоров в Москве с начала года

19.06.19 10:10

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

19 июня. Interfax-Russia.ru - Управлением Росреестра по Москве с января по май зарегистрировано 35 627 договоров ипотечного жилищного кредитования - на 17% выше аналогичного периода прошлого года (30 444) и в два раза больше, чем за первые пять месяцев 2017 года (16 762), говорится в сообщении ведомства.

В нем отмечается, что, в частности, в мае зафиксировано 6 679 ипотечных договоров, что на 22% меньше апреля (8 560). В сравнении с маем прошлого года, когда было зарегистрировано 7 064 договоров ипотечного жилищного кредитования, показатель 2019 года снизился на 5,5%.

"Рынок жилищного кредитования стабильно на протяжении десяти лет реагирует уменьшением числа сделок в мае в среднем на 13%. Единственный раз, когда количество ипотек не снизилось - в 2017 году, тогда показатель мая был сопоставим с апрельским. Наряду с праздниками, значительное влияние на покупательский спрос оказывает кредитная политика банков", - заявил руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

"Напомню, что максимальное число сделок в месячном выражении мы фиксировали в октябре прошлого года - свыше 10 тысяч регистраций прав при средневзвешенной ставке по ипотеке 9,5%", - добавил он.