Корабль ЧФ "Орехово-Зуево" возвращается из Средиземного моря в Севастополь

19.06.19 10:13

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

19 июня. Interfax-Russia.ru - Малый ракетный корабль (МРК) Черноморского флота "Орехово-Зуево" взял курс на Севастополь из Средиземного моря, сообщил официальный представитель ЧФ Алексей Рулев.

"Новейший МРК Черноморского флота "Орехово-Зуево" завершил выполнение задач в составе постоянной группировки Военно-морского флота РФ в Средиземном море и взял курс к месту постоянного базирования - город-герой Севастополь", - сказал Рулев.

В настоящее время корабль осуществляет проход проливов Дарданеллы и Босфор, направляясь в Черное море.

"Непосредственно в Средиземном море "Орехово-Зуево" отработал комплекс учений по ведению боя как одиночным кораблем, так и в составе группировки кораблей с выполнением артиллерийских стрельб по различным целям", - сказал представитель ЧФ.

Он напомнил, что для экипажа корабля, принятого в состав Черноморского флота России в декабре 2018 года, это первый выход в дальнюю оперативную зону для выполнения поставленных задач.

МРК "Орехово-Зуево" выполнял задачи в составе постоянной группировки Военно-морского флота в Средиземном море с марта 2019 года.

МРК "Орехово-Зуево" - многоцелевой корабль, оснащенный современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения. Оборудован новейшим высокоточным ракетным оружием большой дальности: универсальным ракетным комплексом "Калибр-НК", предназначенным для поражения морских и береговых целей. Принят в состав Черноморского флота 10 декабря 2018 года. Является седьмым кораблём модернизированной серии "Буян-М". Назначение кораблей проекта "Буян-М" - охрана и защита экономической зоны государства.

В Средиземном море на постоянной основе действует российская эскадра. В ее составе - около 15 боевых кораблей и судов обеспечения.