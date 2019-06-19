Кудрин считает, что задача увязать деньги и показатели исполнения "майского указа" пока не решена

19.06.19 10:20

© РИА Новости. Евгений Биятов

19 июня. Interfax-Russia.ru - Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин пока не видит связи между выделяемыми из бюджета средствами и теми целями, которые с помощью этих денег необходимо достигнуть с помощью национальных проектов в соответствии с майским указом президента.

Кудрин в своем твиттере напомнил, что во вторник Госдума приняла поправки в бюджет 2019 года в первом чтении, которые глава Счетной палаты охарактеризовал как "технические".

"Даже такие поправки, как 78 млрд на транспорт или 51 млрд на ЖКХ, не приводят к корректировкам целей. Деньги "живут" своей жизнью, показатели - своей. На лекарства дают еще 5,3 млрд руб., но цель по снижению смертности не меняют. Задача связать деньги и показатели так и не решена", - считает Кудрин.

Также, пишет он, "уточнён прогноз: например, планировалось вывести 2,5% граждан из бедности, а теперь - около 1%". "Это реалистичнее, но тема стала сверхострой", - написал глава Счетной палаты.