Подразделения ПВО с системами С-400 подняты по тревоге в Поволжье

19.06.19 10:28

© РИА Новости. Денис Абрамов

19 июня. Interfax-Russia.ru - Подразделения противовоздушной обороны Центрального военного округа (ЦВО) подняты по тревоге в Поволжье в рамках стартовавшего учения, сообщает пресс-служба ЦВО.

"К маневрам привлечены подразделения зенитного ракетного полка, дислоцированного в Саратовской области, на вооружении которого стоят системы С-400 "Триумф" и зенитные ракетные пушечные комплексы "Панцирь-С", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе учения расчеты "Триумфов" и "Панцирей" отработают переход в назначенные основные и запасные позиционные районы, в которых выполнят задачи по прикрытию собственных объектов в Поволжье от массированных ракетно-авиационных ударов условного противника.

"Особое внимание будет уделено противодействию средствам воздушного нападения в сложной радиоэлектронной обстановке", - говорится в сообщении.

Учение продлится до конца недели, в нем принимают участие более 500 военнослужащих и около 100 единиц техники.