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19.06.19 10:58
СКР сообщил о задержании двоих жителей Дагестана по подозрению в финансировании ИГ
"В ходе следственных действий на территории Москвы и Московской области по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности) задержаны двое лиц", - сказала Петренко в среду "Интерфаксу".
Она отметила, что в связи с тяжестью совершенных преступлений, следствие планирует ходатайствовать перед судом об их аресте.
По данным СК, в период с 2014 года по сентябрь 2017 года члены международной террористической организации "Исламское государство" - граждане РФ, находясь на территории Сирийской Арабской Республики, организовали финансирование террористической деятельности ИГ.
"Для этого они привлекли жителей республики Дагестан, организовавших в ряде субъектов России сбор денежных средств посредством переводов с помощью платёжных систем и банковских карт, а также доставку денежных средств на территорию Сирийской Арабской Республики, подконтрольную членам ИГ", - сказала Петренко.
По ее словам, указанными лицами было собрано не менее 8 млн рублей от более чем 200 граждан из Северо-Кавказского, Южного, Центрального, Северо-Западного, Сибирского и Уральского федеральных округов, в том числе и от лиц, в отношении которых возбуждены уголовные дела о преступлениях террористической направленности.
"Следователями СК по СКФО во взаимодействии с ФСБ и МВД на территории Москвы, Московской области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Красноярского края, Астраханской области, Ставропольского края и Дагестана проводятся масштабные мероприятия, в том числе обыски по местам жительства подозреваемых и лиц, связанных с финансированием терроризма", - сказала Петренко.
Она добавила, что проверяется причастность к аналогичному преступлению еще одного установленного лица, а также принимаются активные меры для установления других соучастников преступления.
Со своей стороны в Федеральной службе безопасности России сообщили, что "правоохранительными органами вскрыты и задокументированы факты аккумулирования денежных средств посредством переводов с помощью платежных систем и банковских карт, а также их доставки на подконтрольную террористам территорию Сирийской Арабской Республики".
Отмечается, что "задержаны двое подозреваемых, проверяется причастность к совершению преступления ещё одного лица".
"В ходе проведения обысков в местах проживания задержанных изъяты средства коммуникации, платежные инструменты и фискальные чеки, а также иные документальные материалы, свидетельствующие о преступной деятельности", - добавили в ФСБ.
Там подчеркнули, что "в настоящее время устанавливаются роль и конкретные действия, совершённые каждым из задержанных в целях финансирования терроризма".
По данным спецслужбы, Главным следственным управлением СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу возбуждены и расследуются четыре уголовных дела по ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).
"Подозреваемые дали показания о ресурсном обеспечении ими МТО "ИГ", а также о прохождении одним из них террористической подготовки на территории Сирии", - подчеркнули в ФСБ.
Проводятся дополнительные оперативно-розыскные мероприятия и необходимые следственные действия.
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