Глава РУСАДА ждет выводов правоохранительных органов по делу о антидопинговых нарушениях в спортучилище в Чувашии

19.06.19 11:08

© РИА Новости. Григорий Сысоев

19 июня. Interfax-Russia.ru - По делу о нарушениях антидопинговых правил в одном из спортивных училищ Чувашии может быть открыто не менее 60 новых дел, заявил генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус на пресс-конференции в среду.

"По этому делу может быть открыто более 60 новых дел. В него ранее были вовлечены несовершеннолетние, было много категорий спортсменов. Интересно посмотреть на выводы правоохранительных органов. Глава республики сказал, что ему это расследование напоминает фэйкньюз. Посмотрим, что скажет ИААФ (Международная ассоциация легкоатлетических федераций - ИФ)", - сказал Ганус.

В понедельник РУСАДА заявило о множественных случаях нарушения антидопинговых правил, выявленных в одном из спортивных училищ Чувашии. Речь идет о 33 инцидентах, из которых 17 - на счету легкоатлетов.

Всероссийская федерация легкой атлетики обратилась к властям Чувашии с просьбой разобраться в ситуации и "организовать тщательную проверку выполнения антидопинговых правил должностными лицами и тренерами, имеющими отношение к подготовке легкоатлетов".

Ганус сообщил также, что Российское антидопинговое агентство с 1 января по 18 июня 2019 года собрало 6 261 проб.

"С 1 января по 18 июня 2019 году было отобрано 6 261 проб из них 1794 - в легкой атлетике. Проведено 107 образовательных мероприятий", - рассказал Ганус.

Он добавил, что в 2019 году было выявлено 64 возможных нарушений из них 13 - в ВФЛА. В 2019 году выявлено 135 случаев нарушения доступности тестирования (в прошлом году 334 за весь год).