Власти Пензенской области заявляют о нормализации ситуации в Чемодановке

19.06.19 11:19

© РИА Новости. Макс Ветров

19 июня. Interfax-Russia.ru - Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев заверил, что власти приняли меры для того, чтобы исключить повторение ситуаций, подобных конфликту в селе Чемодановка.

"Мы причины возникновения конфликта проанализировали, разработали необходимые меры по недопущению такой ситуации в будущем. Ситуация в Чемодановке нормализована. Для обеспечения безопасности граждан силами Росгвардии и полиции осуществляется круглосуточное дежурство", - заявил Белозерцев на сессии регионального парламента,

сообщает пресс-служба главы региона в среду.

Губернатор также подчеркнул, что лица цыганской национальности по собственной инициативе выехали из Чемодановки и Лопаток.

"Необходимо четко понимать, что закон в России - один для всех. Если вина тех или иных лиц будет доказана, они понесут наказание в соответствии с российским законодательством. Другого быть не может в принципе. Причем речь идет не только об уголовных делах, связанных с конфликтом, но и в целом о соблюдении российского законодательства", - заявил он.

Белозерцев отметил, что главной задачей власти "является обеспечение безопасности проживания граждан на территории Пензенского региона" и призвал депутатов "активизировать работу с населением в избирательных округах с целью решения проблем жителей".

13 июня между жителями села Чемодановка произошла массовая драка. В результате пострадали пять человек, двое из которых были госпитализированы. Один из потерпевших - мужчина 1985 года рождения, поступивший в клинику с черепно-мозговой травмой, скончался 14 июня. Второй остается в больнице, у него отмечается положительная динамика.

По данным СМИ, конфликт в селе разгорелся между местными жителями и проживавшими там цыганами. Массовая драка вспыхнула после того, как один из цыган якобы пытался изнасиловать местную девушку. Возмущенные жители села провели митинг и перекрыли федеральную трассу, после чего в Бессоновском районе был введен план "Вулкан" по предотвращению массовых беспорядков.

В связи с конфликтом в Чемодановке Главное следственное управление СКР расследует уголовное дело по статьям "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений", "Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений" и "Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору".

Суд во вторник арестовал 28 участников конфликта. Все они цыгане. Ситуацию взяла на контроль Генпрокуратура.

Президент РФ Владимир Путин в курсе ситуации с массовой дракой в селе Чемодановка. "Безусловно, нам известно о том, что там происходит, это также весьма резонансная ситуация. Еще, собственно, президент был в Таджикистане, и ему это докладывалось, когда это все случилось", - сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в понедельник журналистам.

По данным на 1 июня, в Чемодановке проживало 7 тыс. 521 человек, при этом по национальному составу: 4 тыс. 441 русских, 650 цыган и представители иных этнических групп - мордва (1 тыс. 965 человек), чуваши (60 человек), татары (50 человек) и другие.

17 июня все цыганские семьи (около 650 человек) после массовой драки покинули Чемодановку, а также соседнее село Лопатки, оставив там в общей сложности 90 пустых домов.