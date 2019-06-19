Поправки к проекту закона о возврате театральных билетов поддержаны Госдумой

19.06.19 11:30

© РИА Новости. Евгений Одиноков

19 июня. Interfax-Russia.ru - Комитет Госдумы по культуре в среду одобрил поправки к законопроекту, нацеленному на борьбу с "билетной мафией".

Поправки, поддержанные ко второму чтению законопроекта на заседании комитета в среду, вводят дифференцированный перечень условий возврата театральных билетов - прописывается, в какие сроки и за какую сумму можно сдать билет, по аналогии с правилами возврата железнодорожных или авиабилетов.

Если билет на спектакль, абонемент или экскурсионная путевка будут возвращены не позднее, чем за 10 дней до мероприятия, покупатель получит его полную стоимость.

Если до спектакля остается менее, чем 10, но не более 5 дней, возмещается половина суммы; не менее 30 процентов стоимости вернут, если билет возвращен в кассу в срок от 3 до 5 дней.

Случаи, когда зритель хочет вернуть билет менее чем за 3 дня до мероприятия, остаются "на усмотрение организации исполнительских искусств или музея", то же будет относиться к билетам, приобретенным по специальным программам и акциям, говорится в поправках.

Другая поправка вводит новую норму, согласно которой зритель, пропустивший мероприятие из-за смерти члена семьи или близкого родственника сможет получить компенсацию полной стоимости при наличии документального подтверждения.

Кроме того, в театрах, филармониях и музеях появятся невозвратные билеты - это коснется тех билетов, абонементов или экскурсионных путевок, которые продаются по акциям и специальным программам, включающим льготы и скидки.

Председатель комитета Елена Ямпольская отметила, что "возврат - это главный бич популярных театров: все, что не удалось реализовать, перекупщики зачастую сдают в кассу за час до начала спектакля".

Глава думского комитета также сообщила, что текст законопроекта дорабатывался вместе с профессиональным сообществом на протяжении нескольких месяцев и теперь сильно отличается от документа, внесенного в Госдуму правительством РФ минувшей осенью.

Законопроект был внесен в Госдуму правительством РФ в сентябре 2018 года и поддержан депутатами в первом чтении в январе 2019 года.

После принятия закон должен вступить в силу с 1 сентября 2019 года.