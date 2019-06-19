Туристическая полиция начала работу в Ялте

19.06.19 11:32

© РИА Новости. Илья Питалев

19 июня. Interfax-Russia.ru - Первый в Крыму взвод туристической полиции сформирован в Ялте, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе МВД по республике в среду.

"Основной задачей подразделения является патрулирование мест массового пребывания отдыхающих и зарубежных гостей, оказание им содействия в решении возникающих вопросов, прием обращений в случае совершения в отношении них правонарушений", - уточнили в полиции.

Взвод сформирован при отдельной роте патрульно-постовой службы УМВД России по Ялте. Форму представителей туристической полиции отличают нарукавные знаки на русском и английском языках.

"Основным иностранным языком для сотрудников взвода является английский язык. Но полицейские продолжают повышать свой профессиональный уровень, занимаются изучением других иностранных языков, а также более детально изучают достопримечательности Крыма", - пояснили в пресс-службе.

О планах по созданию подразделения туристической полиции в структуре министерства внутренних дел Крыма впервые было заявлено в 2015 году. В мае этого года вице-премьер республики Игорь Михайличенко сообщал, что спецподразделение будет сформировано в Ялте из 27 сотрудников патрульно-постовой службы.

Курортный сезон 2018 года стал самым успешным для Крыма за все постсоветские годы: полуостров принял рекордное число отдыхающих - 6,8 млн человек, что на 26% больше уровня 2017 года. При этом в регионе побывали представители более 130 стран ближнего и дальнего зарубежья.