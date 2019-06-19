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19.06.19 11:37

Средства с маткапитала могут быть перенаправлены на увеличение детского пособия

© РИА Новости. Максим Блинов
19 июля. Interfax-Russia.ru - Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин заявил "Интерфаксу", что высвобожденные деньги от уменьшения расходов на материнский капитал в бюджете на следующий год пойдут на другие нужды - в том числе, возможно, на существенное увеличение 50-рублевого детского пособия, о чем говорил премьер Дмитрий Медведев.

"Так как рождений в следующем году в любом случае будет меньше, естественно, расходов на маткапитал требуется меньше. Но это не значит, что высвобожденные средства будут направлены на какие-то несоциальные цели. Вчера же вы слышали, премьер проводил совещание про пособие (по уходу за ребенком в возрасте) с полутора до трех лет. На это же тоже требуются огромные средства. То есть это такая линейка возможных перераспределений. Все еще будет согласовываться", - сказал Топилин агентству в среду.

По его словам, предлагаемое Минтрудом снижение расходов на материнский капитал связано с прогнозом по рождаемости, которая в последние годы снижается.

"Конечно, если впрямую смотреть, то это вопросы всего, что связано с прогнозированием", - сказал глава Минтруда.

Тем не менее, он подчеркнул, что пока речь не идет о принятых решениях - идет бюджетный процесс и согласования, цифры могут многократно уточняться и корректироваться.

"Это все первые подходы к снаряду бюджету на следующий год", - отметил Топилин.

Как ранее сообщалось, министерство труда и социальной защиты России предлагает в новом бюджете уменьшить запланированный объем средств на предоставление материнского капитала в 2020-2021 годах более чем на 38 млрд руб. Такие предложения подготовлены Минтрудом к заседанию правительственной комиссии по бюджетным проектировкам, где обсуждается бюджет на 2020 г. и плановый период 2021-2022 гг., информацию о планах по сокращению подтвердили в Пенсионном фонде РФ. В пресс-службе Минтруда, в свою очередь, подчеркивали, что "материнский капитал получают и будут получать все имеющие на него право".

Накануне премьер Медведев заявил о планах по увеличению выплаты по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет, которая не индексировалась с 1994 года. Выплата, как предполагается, вырастет до прожиточного минимума ребенка - то есть в среднем по России до 9-10 тыс. рублей.

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