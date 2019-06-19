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19.06.19 11:49

СПбГУ открывает факультет математики и компьютерных наук

© РИА Новости. Кирилл Каллиников
19 июня. Interfax-Russia.ru - Санкт-Петербургский государственный университет открывает факультет математики и компьютерных наук, сообщает пресс-служба вуза в среду.

Студенты будут изучать все направления современной математики: лекции и семинары будут вести преподаватели университета, в том числе сотрудники лаборатории имени П.Чебышёва СПбГУ.

В преподавании курсов по анализу данных, машинному обучению и другим областям компьютерных наук будут принимать участие специалисты "Газпром нефти", "Яндекса", JetBrains и других технологических компаний. Студенты смогут изучать технологии и выполнять учебные проекты под руководством специалистов-практиков.

Коллектив преподавателей этого факультета является базовым составом, который участвует в реализации трех программ бакалавриата: "Математика", "Современное программирование", "Математика, алгоритмы и анализ данных". Прием на первые две программы осуществляется в СПбГУ с 2015 и 2018 годов, последняя - новая программа, разработанная совместно с сотрудниками компании "Яндекс".

"Продолжить обучение можно будет на магистерской программе "Современная математика", которая откроется в этом году при поддержке "Газпром нефти". Магистратура объединит талантливых студентов из России, стран Восточной Европы и Азии - для этого нефтяной компанией будет учреждена стипендия для одаренных учащихся", - говорится в сообщении.

Помимо поддержки магистратуры, "Газпром нефть" планирует инвестиции в программу фундаментальных исследований и разработок на базе нового факультета. Целью компании является разработка новых алгоритмов и инструментов моделирования для повышения эффективности геологоразведки и нефтедобычи.

В 2019 году на места для обучения за счет бюджетных ассигнований по программам бакалавриата "Математика", "Современное программирование", "Математика, алгоритмы и анализ данных" будет зачислено соответственно 55, 25, 20 человек, по программе магистратуры "Современная математика" - 25.

Возможно также обучение на платной основе. При поступлении на программы бакалавриата будут учитываться результаты ЕГЭ и олимпиад. Лучшие абитуриенты могут рассчитывать на стипендии стратегических партнеров университета.

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