Глава Екатеринбурга не исключает, что опрос по определению площадки для храма может пройти в конце июля

19.06.19 11:51

© РИА Новости. Владимир Астапкович

19 июня. Interfax-Russia.ru - Опрос по определению площадки для строительства храма святой Екатерины может пройти в июле, сообщается на официальном портале администрации города.

Ранее сообщалось, что власти готовы провести голосование о месте для постройки храма в середине сентября.

"Глава Екатеринбурга не исключает, что при желании горожан и готовности муниципальных властей опрос горожан о месте для возведения собора во имя Святой великомученицы Екатерины может пройти в уральской столице в конце июля 2019 года", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что глава города Александр Высокинский получил обращение митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла об исключении сквера из перечня площадок для строительства храма.

"Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл передал главе Екатеринбурга Александру Высокинскому официальное обращение, в котором попросил исключить сквер у Театра драмы из потенциальных площадок для возведения кафедрального собора святой великомученицы Екатерины", - уточняется в пресс-релизе.

Согласно сообщению, митрополит подчеркнул, что "данный отказ является консолидированным и согласованным мнением Екатеринбургской епархии и благотворителей строительства, желающих городу лишь мира и процветания".

Отмечается, что глава города назвал письмо "меморандумом, который принесет Екатеринбургу мир и сделает возможным общегородской выбор места строительства собора".

В середине мая в центре Екатеринбурга прошли массовые акции протеста против строительства храма святой Екатерины в сквере Октябрьской площади у Драмтеатра. После власти Екатеринбурга заявили о готовности провести опрос, чтобы учесть мнение горожан о месте для храма.

На днях Екатеринбургская епархия отказалась от идеи строить собор в сквере. После этого власти Екатеринбурга сообщили, что планируют 14-15 сентября провести опрос, по итогам которого будет выбрано новое место под стройку.

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что тщательно прорабатываются варианты четырех площадок под храм: неработающий Приборостроительный завод на набережной, территория за киноконцертным театром "Космос", пустырь на перекрестке улиц Фурманова-Белинского и участок на улице Татищева.

Рабочая группа, которая занимается отбором площадок для опроса и строительства храма в Екатеринбурге, определится со списком возможных мест на очередном заседании 26 июня.