Медведь задрал 16 оленей в тундре Заполярья

19.06.19 11:53

© РИА Новости. Владимир Астапкович

19 июня. Interfax-Russia.ru - В Ловозерском районе Мурманской области бурый медведь напал на домашних оленей.

Как сообщают оленеводы в соцсетях, нападение произошло во вторник, всего медведь задрал 16 оленей.

В Охотнадзоре Мурманской области "Интерфаксу" пояснили, что председатель сельскохозяйственного производственного кооператива (СХПК) "Тундра" Виктор Старцев уже уведомил ведомство о ЧП. По словам начальника отдела Госохотнадзора Игоря Ильина, нападение произошло в восьмой оленеводческой бригаде в труднодоступной тундре вблизи озера Колмвъявр.

"На прошлой неделе мы с Росгвардией и полицией уже вылетали в этот район по заявке Старцева, который сообщал об угрозе жизни и здоровью своего сотрудника, но в течение четырехчасового полета медведя не обнаружили", - сказал Ильин.

Как сообщалось, в мае 2018 года в районе Поросозера в Ловозерском районе в результате нападения медведя пострадал пастух СХПК "Тундра" 1966 года рождения.

В Мурманской области насчитывается около 1 тыс. бурых медведей.

Пик появления медведей в населенных пунктах Заполярья пришелся на 2015-2016 годы, когда в лесах было мало дикоросов. Хищники наведывались на фермы, выходили на свалки, кладбища, к железнодорожным станциям, автобусным остановкам, пытались нападать на проезжающие автомобили и воровали домашних собак.