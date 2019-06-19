Росреестр: изъятие земли за нарушение пожарной безопасности будет крайней мерой

19.06.19 11:56

© РИА Новости. Александр Кряжев

19 июня. Interfax-Russia.ru - Принудительное изъятие земельных участков у собственников за нарушение правил пожарной безопасности станет исключительной мерой, сообщила "Интерфаксу" глава Росреестра Виктория Абрамченко.

Ранее Минэкономразвития предложило принудительно изымать земельные участки у собственников за нарушение пожарной безопасности. В соответствующем законопроекте предлагается установить основание для принудительного изъятия у собственника земли, используемой с нарушениями, и механизм такой процедуры.

"Изъятие имущества у собственника является крайней мерой, и в данном случае речь идет о лицах, которые систематически уклоняются от выполнения законных требований федерального органа, осуществляющего государственный пожарный надзор", - сказала Абрамченко.

Законопроект не коснется граждан, проживающих в населенных пунктах или на территории садоводческих товариществ, добавила собеседница агентства. "Поскольку люди, проживающие на данных территориях в непосредственной близости от источника пожара, при его возникновении являются пострадавшей стороной", - пояснила глава Росреестра.

По ее словам, в категорию риска могут попасть земельные участки, находящиеся минимум в 5 км от населенных пунктов. По данным МЧС России, это в основном земли сельскохозяйственного назначения и леса.