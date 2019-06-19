19.06.19 11:59

© РИА Новости. Игорь Зарембо

19 июня. Interfax-Russia.ru - С начала эпидсезона от укусов клещей пострадали уже 2,6 тыс. жителей Карелии, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

"По состоянию на 16.06. в учреждения здравоохранения по поводу присасывания клещей обратилось 2 тыс. 594 человек, в т.ч. детей - 538", - говорится в релизе.

Лабораторно и клинически подтверждены один случай заболевания клещевым энцефалитом и четыре случая - клещевым боррелиозом. Укусы зарегистрированы в 16 из 18 районах республики.

Клещевой вирусный энцефалит - острое инфекционное вирусное заболевание, с преимущественным поражением центральной нервной системы. Боррелиоз также называют болезнью Лайма. Ранние проявления болезни могут включать в себя жар, головные боли, усталость и характерную кожную сыпь. В некоторых случаях, например, если у человека есть генетическая предрасположенность, болезнь поражает ткани суставов, сердце, а также нервную систему и глаза.