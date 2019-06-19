Москва перейдёт на раздельный сбор мусора к концу года

19.06.19 12:01

© РИА Новости. Владимир Песня

19 июня. Interfax-Russia.ru - До конца 2019 года в Москве будут созданы все условия для раздельного сбора мусора (пластик, стекло, бумага, картон, алюминиевые банки) как в жилом секторе, так и в социальных объектах и магазинах.

Соответствующее постановление было принято на заседании президиума городского правительства во вторник.

В этих целях в местах сбора отходов во дворах многоквартирных домов установят контейнеры для сбора вторсырья. Иной мусор будет по-прежнему накапливаться в существующих контейнерах.

Помимо жилого сектора, аналогичная система раздельного сбора отходов будет внедрена в учреждениях социальной сферы.

Будет также проработан вопрос о присоединении к новой системе раздельного сбора отходов магазинов и других объектов обслуживания.

Решением правительства города департаменту ЖКХ поручено заключить дополнительные соглашения к госконтрактам на вывоз твердых коммунальных отходов с учётом раздельного сбора, а также проинформировать москвичей и юридических лиц о правилах раздельного мусора.

Предполагается, что новая система раздельного сбора позволит увеличить долю вторичной переработки отходов и сократить объемы их захоронения.

Действующие в отдельных районах города Москвы пилотные системы раздельного сбора отходов с сортировкой на несколько фракций сохраняются. В дальнейшем опыт, полученный в ходе этого эксперимента, будет использован для перехода ко второму, углубленному этапу раздельного сбора отходов в Москве.