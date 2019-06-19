Экотехнопарк "Шиес" планирует принимать мусор со всего Ленского района Поморья

19.06.19 12:04

© РИА Новости. Александр Кряжев

19 июня. Interfax-Russia.ru - Инвестор экотехнопарка "Шиес", ООО "Технопарк", готов принимать и размещать на территории полигона мусор со всего Ленского района Архангельской области, сообщается на официальном сайте проекта.

"Для организации в Ленском районе современной системы сбора, обработки и последующей утилизации бытовых отходов будут привлечены передовые европейские технологии", - говорится в сообщении.

В настоящее время прорабатываются вопросы по организации системы сбора и размещения твердых коммунальных отходов (ТКО) на существующих полигонах. Кроме того, утверждают авторы, будет проведена работа по разработке проектов по выявлению, ликвидации и рекультивации несанкционированных свалок в Ленском районе.

"В дальнейших планах инвестора проекта использовать экотехнопарк "Шиес" в качестве самой экологичной площадки для эффективного обращения с отходами без вреда для окружающей среды при строгом соблюдении российского законодательства и природоохранных норм", - отмечается в сообщении.

Кроме того, на сайте отмечается, что по окончании первого этапа инженерной подготовки территории сняты ограничения для прохода на строительную площадку. Сейчас каждый желающий в рабочее время может самостоятельно посмотреть, что происходит на площадке.

"Единственное, что надо сделать желающим - показать документ.(...) Проход на площадку для осмотра инвестор проводит в рамках программы открытости и организации широкого общественного диалога вокруг строительства экотехнопарка", - говорится в релизе.

Комиссия по инвестиционной политике и развитию конкуренции в Архангельской области 18 октября 2018 года утвердила инвестпроект по созданию экотехнопарка "Шиес". Проект, предусматривающий строительство полигона по размещению отходов в Ленском районе региона, признан приоритетным. Предполагается, что сортировка и брикетирование отходов будут происходить в распределительном центре на территории Люберецких очистных сооружений в Москве, после чего в герметичных тюках брикетированный мусор будет отправляться по железной дороге для дальнейшей переработки или захоронения.

В середине мая президент РФ Владимир Путин на медиафоруме ОНФ пообещал разобраться с проблемой строительства мусорного полигона в Архангельской области. "Москва не может мусором зарастать, это десятимиллионный город. Но и в других регионах не нужно создавать проблем. В любом случае это должно быть в диалоге с людьми, которые там (в Архангельской области) живут. Я обязательно поговорю и с руководителем области, и (с мэром Москвы) Сергеем Семеновичем Собяниным. Они не могут решать это келейно, не спрашивая мнения людей, которые проживают в непосредственной близости от этих полигонов", - сказал глава государства.

Позже в интервью газете "Коммерсантъ" губернатор Архангельской области Игорь Орлов сообщал, что в районе станции Шиес строится транспортно-разгрузочный узел, работы по возведению экотехнопарка не производятся, соответствующих разрешений нет. Митинги в регионе, по его мнению, связаны с тем, что людям не дают достаточной информации о проекте или они используют не ту информацию, которая позволяет делать объективный выбор. При этом он признал, что протесты против создания экотехнопарка стали самыми масштабными в Поморье.

15 июня ООО "Технопарк" завершило работы в рамках первого этапа инженерной подготовки территории для строительства экотехнопарка "Шиес" в Архангельской области.

Станция Шиес расположена в удалении от крупных городов, ближайший населённый пункт Урдома находится в 35 км.