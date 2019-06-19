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19.06.19 12:09

Рособрнадзор: "индивидуальные" задания ЕГЭ могут появиться при создании определенных условий

© РИА Новости. Алексей Мальгавко
19 июня. Interfax-Russia.ru - Автоматическая генерация индивидуальных вариантов заданий ЕГЭ - это перспективная технология, которую Рособрнадзор уже прорабатывает, однако для ее внедрения требуются новые защищенные линии связи и расширение банка заданий ЕГЭ.

"Переход на формирование индивидуальных вариантов КИМ (контрольно-измерительных материалов) ЕГЭ для обучающихся непосредственно в ППЭ (пунктах приема экзаменов) на основе банка заданий ЕГЭ возможен в перспективе, но потребует дополнительной отработки технологии, создания защищенных каналов связи и расширения банка заданий ЕГЭ", - сообщили в среду в пресс-службе Рособрнадзора.

Там пояснили, что сейчас разработчики готовят несколько линий заданий ЕГЭ. Они проходят экспертизу и корректорскую правку, в результате появляется банк заданий ЕГЭ. Из этих заданий формируются варианты материалов для разных часовых поясов и дней проведения экзамена.

У всех вариантов один уровень сложности, но сами задания в них разные. Формируются варианты автоматически, после этого они случайным образом распределяются по часовым поясам, периодам и дням экзамена.

Новая технология, согласно пояснениям Рособрнадзора, позволит формировать задание ЕГЭ для каждого выпускника школы непосредственно перед экзаменом - из заранее подготовленных линий и вариантов ЕГЭ в банке заданий.

"Такая технология будет абсолютно защищена от возможности утечек КИМ до экзаменов, так как варианты для каждого участника будут формироваться непосредственно перед началом экзамена", - отметили в Рособрнадзоре.

В ведомстве добавили, что технологию автоматической генерации тестовых заданий успешно апробировали в этом году при проведении всероссийских проверочных работ (ВПР) в четвертых классах: вариант заданий генерировался из банка заданий ВПР для каждой из школ по отдельности, а не по вариантам для региона или часового пояса. Кроме того, частично возможность автоматической генерации вариантов реализована в ГИА-9, добавили в Рособрнадзоре.

"Массовое внедрение технологии автоматической генерации индивидуальных вариантов КИМ возможно только после проведения многократных масштабных апробаций", - заключили в ведомстве.

Ранее в среду о возможном внедрении индивидуальных заданий ЕГЭ для каждого школьника написала газета "Известия".

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