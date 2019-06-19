Триатлон и танцы с собаками увидят гости кинологического фестиваля в Свердловской области

19.06.19 12:15

© РИА Новости. Табылды Кадырбеков

19 июня. Interfax-Russia.ru - Кинологический фестиваль "Fun dog fest" пройдет 22-23 июня под Каменском-Уральским (Свердловская область), сообщили в среду агентству "Интерфакс-Урал" в центре развития туризма города.

Участниками мероприятия станут несколько десятков человек из Свердловской, Омской, Тюменской и Челябинской областей.

"Собаководы и любители собак соберутся на берегу реки Камышенки. В течение двух дней здесь будут идти соревнования по триатлону и биатлону с собаками, дог фризби и эстафеты", - говорится в сообщении.

Кроме того, гости фестиваля увидят танцы с собаками, альтернативу пастушьей службы, а также преодоление полосы препятствий.