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19.06.19 12:19

Бюджет Коми в 2018 году исполнен с профицитом более 10 млрд рублей

© РИА Новости. Максим Богодвид
19 июня. Interfax-Russia.ru - Бюджет Коми в 2018 году исполнен с существенным профицитом - более 10 млрд рублей, доходы увеличились на 18% - до 12,9 млрд рублей, сообщила министр финансов региона Галина Рубцова на совещании в комитете Госсовета республики по бюджету, налогам и экономической политике.

Как сообщает пресс-служба парламента Коми, по словам Рубцовой, основными драйверами роста стали налог на прибыль и имущество организаций, а также НДФЛ. Большая часть профицита направлена на погашение государственного долга и сокращение заимствований.

Так, республиканский госдолг за 2018 год сократился на 10,1 млрд рублей (26,3%) и по состоянию на 1 января 2019 года составил 28,4 млрд рублей, или 37,8% к объему доходов республиканского бюджета. Кроме того, в прошлом году республика смогла полностью отказаться от внешних заимствований.

По мнению председателя комитета по бюджету, налогам и экономической политике Степана Чуракова, часть сверхплановых доходов необходимо направить на текущие нужды.

"Погашение кредитов - это хорошо, это дало нам 750 млн рублей экономии на процентах. Но нужно подумать и о социальной сфере: ремонте детских садов, школ, других насущных вопросах. Только в Удорском районе на замену окон и ремонт крыш в образовательных учреждениях необходимо более 30 млн рублей", - цитирует пресс-служба Чуракова.

По словам Рубцовой, дополнительные средства на эти и другие цели могут быть предусмотрены в рамках работы над поправками в республиканский бюджет в текущем году.

Председатель Госсовета Коми Надежда Дорофеева обратила внимание участников совещания на низкий процент освоения средств в строительной отрасли. Как отметил министр строительства и дорожного хозяйства региона Андрей Крикуненко, неосвоение средств связано с тем, что деньги, в том числе федеральные, выделялись на объекты, не имеющие должным образом подготовленной проектно-сметной документации. Еще одна проблема - подрядчики. Для многих объектов, особенно в отдаленных и труднодоступных районах, их сложно найти. А те организации, что заявляются, зачастую не могут выполнить взятые на себя обязательства.

По мнению заместителя председателя регионального Госсовета Валентины Жиделевой, чтобы нормализовать ситуацию, республика должна не надеяться на компании из других регионов, а создавать условия для развития собственного строительного бизнеса.

Кроме того, на совещании обсуждался вопрос о финансовом положении республиканской авиакомпании "Комиавиатранс". По словам и.о. министра инвестиций, промышленности и транспорта региона Александра Ремиги, до 10 июля будет составлена дорожная карта по финансовому оздоровлению предприятия. В документ войдут анализ деятельности за предыдущие годы и стратегические шаги по выходу из сложившейся ситуации.

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