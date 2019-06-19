Всего 7% россиян понимают суть нацпроектов - Матвиенко

19.06.19 13:39

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

19 июня. Interfax-Russia.ru - Россиян надо лучше информировать о нацпроектах - лишь малая часть населения понимает их суть, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Специально для Третьего Форума социальных инноваций регионов было проведено исследование "Национальные проекты. Информированность и ожидания россиян". Его результаты показывают, что всего 44% граждан слышали о национальных проектах. При этом только 7% понимают, что они из себя представляют", - сказала Матвиенко, открывая форум.

По ее мнению, необходимо сделать выводы, исходя из данных опроса, чтобы более активно информировать население о национальных проектах.

Матвиенко уверена, что нацпроекты послужат мощным драйвером для переформатирования социальной среды в соответствии с современными вызовами, запросами и потребностями граждан.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в разговоре с журналистам в среду также отметил, что суть многих обращений граждан в преддверии прямой линии с президентом говорит об их недостаточной информированности о нацпроектах.

"Что касается вопроса о том, что есть недостаточная информированность населения относительно нацпроектов - это полностью соответствует той картине, которую мы видим в обращениях граждан в процессе подготовки к прямой линии", - сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в среду.

Он отметил, что люди в своих обращениях спрашивают об этом. "Много вопросов, которые свидетельствуют о том, что пока уровень понимания оставляет желать лучшего. Это действительно так", - пояснил Песков.

Он призвал журналистов больше об этом "писать, говорить, объяснять, анализировать". "И, разумеется, в первую очередь повысить свою активность в этой области", - добавил Песков.