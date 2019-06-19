Росавиация ищет подрядчика реконструкции аэропортового комплекса "Толмачево" за 8 млрд рублей

19.06.19 12:39

© РИА Новости. Сергей Черных

19 июня. Interfax-Russia.ru - Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) объявило конкурс на выполнение строительно- монтажных работ аэропортового комплекса "Толмачево" (Новосибирск, входит в "Новапорт"), говорится в материалах на сайте Госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта - 7,86 млрд рублей. Источник финансирования работ - федеральный бюджет.

Дата рассмотрения и оценки первых частей заявок в электронном конкурсе с ограниченным участием - 11 июля. Дата подачи окончательных предложений - 15 июля, рассмотрение и оценка вторых частей заявок - 18 июля.

Срок окончания работ - декабрь 2022 года.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта, реконструкция аэропортового комплекса подразумевает в том числе работы на стоянках самолетов и взлетно-посадочных полосах.

Ранее сообщалось, что холдинг "Новапорт" планирует направить около 20 млрд рублей собственных средств на два этапа реконструкции "Толмачево", в том числе на строительство нового терминального комплекса.

Аэропорт "Толмачево" входит в холдинг "Новапорт", в 2018 году увеличил пассажиропоток на 18% - до 5,9 млн человек.

"Новапорт" на паритетных началах принадлежит группе AEON Corporation Романа Троценко и казахстанскому инвестфонду Meridian Capital. В настоящее время он является крупнейшим аэропортовым холдингом в РФ, в него входят 16 региональных аэропортов: в Новосибирске, Барнауле, Кемерово, Томске, Чите, Астрахани, Челябинске, Волгограде, Перми, Тюмени, Мурманске, Минеральных Водах, Ставрополе, Владикавказе, Калининграде и Улан-Удэ.