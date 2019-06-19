Госдума приняла законы об "ипотечных каникулах" и компенсации ипотеки многодетным

19.06.19 12:53

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

19 июня. Interfax-Russia.ru - Госдума в среду приняла в третьем, окончательном, чтении депутатский закон об освобождении от НДФЛ доходов граждан, полученных в результате реализации права на "ипотечные каникулы".

Исходя из действующей редакции Налогового кодекса (НК) РФ, доходы заемщика, которые могут быть получены им в ходе "ипотечных каникул", подлежат налогообложению по ставке НДФЛ 35%. Доходы могут быть получены в виде разницы между суммой процентов, исчисленных по ставке 2/3 от ставки рефинансирования, и суммой фактически уплаченных процентов по кредиту. Закон устраняет этот дисбаланс.

Согласно закону, от НДФЛ также освобождаются доходы физических лиц, полученные ими при компенсации ипотечного кредита в размере 450 тыс. рублей при рождении третьего и последующих детей.

С 1 августа 2019 года граждане освобождаются от уплаты государственной пошлины за внесение изменений в записи Единого государственного реестра недвижимости в связи с соглашением об изменении договора об ипотеке в случае внесения изменений, связанных с реализацией права на "ипотечные каникулы". В настоящее время размер данной государственной пошлины для физических лиц составляет 200 рублей.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Также нижняя палата парламента узаконила право правительства выделить из бюджета 450 тыс. рублей на компенсацию ипотечного кредита каждой семье, где родилось три или более ребенка.

Согласно документу, право на получение 450 тыс. рублей из бюджета имеют мать или отец, которые являются заемщиками по ипотечному кредиту и у которых в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился третий ребенок или последующие дети. Данные средства будут выделены на погашение задолженности по основному долгу в рамках ипотеки, а оставшиеся средства - на погашение процентов. Средства выделяются однократно, в отношении только одного ипотечного кредита и независимо от рождения детей после реализации мер государственной поддержки. Деньги также не могут быть выделены, если дети не являются гражданами РФ или родители лишены родительских прав (или отменено усыновление). Кредитный договор должен быть заключен до 1 июля 2023 года. Предметом ипотеки может быть жилое помещение, объект индивидуального жилищного строительства (ИЖС, частный дом), земельный участок для частного дома, либо жилое помещение по долевому строительству.

В законе указывается, что АО "ДОМ.РФ" может стать агентом правительства по вопросам реализации дополнительных мер государственной поддержки и улучшения жилищных условий семей, имеющих детей. В поправках в бюджет на 2019 год заложено выделение "ДОМ.РФ" 5 млрд рублей на возмещение недополученных доходов и затрат в связи с реализацией госпрограммы по поддержке граждан РФ, взявших ипотеку, при рождении у них третьего ребенка или последующих детей.

Кроме того, депутаты приняли пакет законов о долевом строительстве, которые предполагают создание региональных фондов по достройке проблемных объектов, а также передачу страховщиками премий по страхованию застройщиков в Фонд дольщиков.

Закон о совершенствовании системы долевого строительства предполагает создание регионом РФ унитарной некоммерческой организации в форме фонда (Фонд субъекта РФ). Финансирование деятельности региональных фондов будет вестись через "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства". В документе уточняются особенности деятельности фондов: так, например, любые расчеты по операциям должны производиться с участием уполномоченного банка в сфере жилищного строительства.

Закон вводит обязательный аудит отчетности региональных фондов, уточняет особенности передачи объектов долевого строительства в фонд. Вносятся изменения в Градостроительный кодекс РФ. В частности, устанавливается информация, включаемая в государственную информационную систему обеспечения градостроительной деятельности РФ.

Второй закон из пакета предусматривает передачу премий страховыми компаниями или платы по договору поручительства банками в "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" по договорам страхования ответственности застройщиков перед дольщиками. Согласно итоговой версии закона, страховщик или банк в течение 40 рабочих дней со дня вступления в силу этого закона должен перечислить не менее 99% от полученной при заключении договора страховой премии или платы по договору поручительства. После передачи части этих средств ответственность перед клиентами несет фонд.

Согласно данным ЦБ РФ, застройщики в 2018 году заявили по договорам страхования гражданской ответственности 15 млрд рублей убытков, при этом страховщики выплатили 1,1 млрд рублей (в 6 раз больше показателя за 2017 год). В прошлом году страховщики заключили 398,5 тыс. договоров, объем страховой ответственности по ним составляет 1,5 трлн рублей.

Законы вступают в силу через 10 дней после официального опубликования.