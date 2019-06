Закон об устойчивом Рунете обеспечит защиту от кибератак, в том числе со стороны США - Левин

19.06.19 13:04

19 июня. Interfax-Russia.ru - Принятые Госдумой законы об устойчивом Рунете и об объектах критической информационной инфраструктуры обеспечат защиту российских структур от кибератак, в том числе исходящих от США, заявил "Интерфаксу" председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

"Мы приняли законопроекты об объектах критической информационной инфраструктуры и о безопасном Рунете. Это не связано с теми или иными высказываниями как зарубежных, так и отечественных чиновников, это прямо связано с последовательной и системной работой, которая инициирована президентом РФ Владимиром Путиным, ведется Советом безопасности и, соответственно, профильными министерствами, ведомствами", - сказал Левин в среду.

Он отметил, что "эти два важных закона являются основой тех дополнительных защитных мер, которые позволят иметь не только дополнительные гарантии от кибератак и каких-то угроз в этой связи, но и возможность продолжения работы нашего сегмента стабильно, без сбоев, без зависимости от каких-либо внешних воздействий".

Ранее глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил "Интерфаксу", что Россия действительно порой фиксирует кибератаки из США на критически важные системы страны.

"Да. Наши службы отмечают периодические атаки на различные системы, в том числе, прежде всего, информационные системы органов государственной власти", - сказал Нарышкин, отвечая на вопрос о публикациях американских СМИ.

Газета The New York Times ранее сообщила, что участились попытки со стороны американских спецслужб внедрить вредоносное программное обеспечение в энергосистемы России. Трамп опроверг утверждения газеты, назвал авторов "врагами народа" и отметил, что публикация подобной "неправдивой истории" является "фактически государственной изменой некогда великой газеты". The New York Times в ответ на обвинения Трампа заявила, что подобные заявления в адрес СМИ опасны, а правительство было ознакомлено с текстом статьи до публикации.

В понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию, заявил журналистам, что в Москве усматривают признаки кибервойны в отношении РФ в том случае, если государственные структуры США, не информируя президента Дональда Трампа, ведут хакерские атаки на энергетические системы РФ.

"Насколько я знаю, подобная информация категорическим образом была опровергнута президентом Дональдом Трампом", - сказал Песков.

Песков напомнил, что Россия "неоднократно пыталась инициировать международное сотрудничество с тем, чтобы совместно противодействовать любым проявлениям киберпреступности". "К сожалению, американские партнеры на эти наши предложения никак не откликнулись", - заключил Песков.

Государственная дума в июне 2017 года приняла в третьем чтении пакет поправок, которые касаются безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) России.

В качестве максимальных санкций за создание вредоносных программ для кибератак на КИИ закон предусматривает до 10 лет лишения свободы.

В документе указано, что каждому из объектов КИИ будет присваиваться категория значимости, и они будут вноситься в специальный реестр. Категорирование будет производиться владельцами этих объектов самостоятельно либо с привлечением организаций, имеющих лицензии на осуществление деятельности по технической защите конфиденциальной информации.

1 мая 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон об устойчивом Рунете.

Закон позволяет создать независимую инфраструктуру для бесперебойного функционирования российского сегмента Интернета и нацелен на его защиту.

Закон был принят Госдумой 16 апреля и одобрен Советом Федерации 22 апреля.

Предусматривается, что в случаях возникновения угроз устойчивости, безопасности и целостности функционирования на территории РФ сети Интернет и сети связи общего пользования Роскомнадзор может осуществлять централизованное управление трафиком в утвержденном правительством РФ порядке. Виды подобных угроз также будет определять кабинет министров. Требования к обеспечению функционирования точек обмена трафиком будет утверждать Минкомсвязи по согласованию с ФСБ РФ.