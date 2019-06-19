Строительство капитального пешеходного перехода через трассу М-11 в Химках начнут в 2020 году

19.06.19 13:19

Фото "Интерфакса"

19 июня. Interfax-Russia.ru - Пешеходный переход через трассу М-11 начнут строить в 2020 году, о нем жители Химок просили более трех лет, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

"Глава Химок Дмитрий Волошин поставил задачу в течение следующего года разработать и утвердить проект. (...) В 2020 году начать строительство капитального пешеходного перехода через федеральную трассу М-11", - говорится в сообщении, размещенном в аккаунте местной администрации в социальной сети Instagram.

В сообщении отмечается, что мост позволит соединить северо-восточную часть Левобережного с остальным микрорайоном. В пресс-службе местной администрации "Интерфаксу" сообщили, что ориентировочные сроки строительства будут определены после проведения конкурсных мероприятий и выбора подрядных организаций.

В администрации уточняют, что, после завершения строительства автодороги для пешеходов здесь был построен временный мост, срок эксплуатации объекта подходит к концу.