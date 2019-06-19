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19.06.19 13:34
Более 100 тысяч свечей зажгут в День памяти и скорби в Подмосковье
"Жители городов Московской области, представители общественных и военно-патриотических движений, неформальных сообществ, члены общественной палаты Московской области зажгут более 100 000 свечей и почтут память павших в Великой Отечественной войне минутой молчания у мемориалов и памятников участникам ВОВ в муниципальных образованиях Подмосковья", - приводятся в сообщении главы министерства Ирины Плещевой.
Отмечается, что основной площадкой областной акции станет Можайск, где вечером начнется театрализованное представление "Начало войны".
Накануне акции "Подмосковье помнит", 21 июня состоится также торжественная эстафета передача огня во все муниципальные образования Московской области от первого в Подмосковье мемориала "Вечного огня", расположенного в Люберцах.
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