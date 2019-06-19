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19.06.19 13:41
В Жуковском введен запрет на купание в местных водоемах
"Пробы воды, взятые из рек Москва и Быковка, не соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормам. (...) В связи с этим, купаться в этих водоемах опасно для здоровья", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на берегах этих рек установлены аншлаги о запрете купания.
"Существует угроза заражения кишечной палочкой. Опасность также представляют энтеровирусные инфекции, вирусный гепатит А", - добавили в администрации.
Как сообщалось, на территории Подмосковья в общей сложности в летний период будет функционировать 208 официальных пляжей и мест отдыха у воды.
кр
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