АТОР: спрос на курорты Крыма вырос на 20% с появлением дешевых предложений

19.06.19 13:49

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

19 июня. Interfax-Russia.ru - Крым сохраняет позиции в качестве одного из интересный направлений в этом туристическом сезоне, сообщила журналистам в среду исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"На курорты Крыма спрос значительно вырос, в среднем на 15-20%, потому что появились дешевые предложения. У нас есть основания полагать, что стоимость туров в 2020 году будут еще ниже", - считает Ломидзе.

По ее словам, спрос на пакетные туры в Сочи также вырос в этом году на 15-20%.

В то же время Ломидзе заявила, что освоив Сочи и Крым, российские туроператоры занялись продажами пакетных туров на немассовых внутренних направлениях, таких, как Алтай, Северный Кавказ, регионы Дальнего Востока и других.

"В 2015-2018 годах мы говорили о достаточно активной позиции туроператоров на массовых российских направлениях на Черноморском побережье. Это была такая ярко выраженная экспансия, которая привела к снижению цен и расширению ассортимента в самом востребованном бюджетном сегменте. Этим летом мы видим достаточно активное движение по другим внутрироссийским направлениям, которые не могут претендовать на такой объем спроса, как море. Это Алтай, Северный Кавказ, Северо-Западный федеральный округ, в частности Вологодская область, регионы Дальнего Востока", - рассказал она.

Как отметила Ломидзе, федеральные туроператоры активно выходят на эти направления, что, в свою очередь, приводит к снижению цен на поездки для российских туристов. "Правда, разница не настолько ощутима, как на массовых направлениях, но мы считаем важным отметить эту тенденцию, потому что в дальнейшем, в последующие годы, она может повлиять на конъюнктуру спроса", - пояснила эксперт.