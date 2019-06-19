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19.06.19 13:52
Свердловчане, пожаловавшиеся президенту на жизнь в аварийных домах, справят новоселье в этом году
"С учетом процедуры регистрации права собственности предполагается, что ключи и документы от нового жилья асбестовцы могут получить уже до 1 декабря нынешнего года", - сказал представитель администрации.
По данным муниципальных властей, на переселение жителей домов N4 и N4А по улице 8 марта в 2019 году в городском бюджете заложено более 11,8 млн рублей.
Как сообщалось, жители Асбеста записали видеообращение, в котором пожаловались российскому президенту на то, что их несколько лет не расселяют из аварийных домов. В зданиях протекает крыша, покосились стены, провисают потолки, отсутствует надлежащее водоснабжение. Несмотря на это сроки расселения людей постоянно переносятся.
По факту этого обращения следователи начали проверку.
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