Свердловчане, пожаловавшиеся президенту на жизнь в аварийных домах, справят новоселье в этом году

19.06.19 13:52

© РИА Новости. Александр Кряжев

19 июня. Interfax-Russia.ru - Жители города Асбест Свердловской области, зависавшие видеообращение к президенту РФ, будут переселены из аварийных домов в новое жилье до конца 2019 года, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе администрации Асбестовского городского округа.

"С учетом процедуры регистрации права собственности предполагается, что ключи и документы от нового жилья асбестовцы могут получить уже до 1 декабря нынешнего года", - сказал представитель администрации.

По данным муниципальных властей, на переселение жителей домов N4 и N4А по улице 8 марта в 2019 году в городском бюджете заложено более 11,8 млн рублей.

Как сообщалось, жители Асбеста записали видеообращение, в котором пожаловались российскому президенту на то, что их несколько лет не расселяют из аварийных домов. В зданиях протекает крыша, покосились стены, провисают потолки, отсутствует надлежащее водоснабжение. Несмотря на это сроки расселения людей постоянно переносятся.

По факту этого обращения следователи начали проверку.