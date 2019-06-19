Медведев пообещал снижение ставки по ипотеке ниже 8% к 2024 году

19.06.19 14:02

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

19 июня. Interfax-Russia.ru - Правительство рассчитывает на снижение процентных ставок по ипотечным кредитам, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Мы рассчитываем, что процентные ставки по таким кредитам будут последовательно снижаться. К 2024 году опустятся ниже 8% годовых, а количество ежегодно выдаваемых кредитов вырастет в полтора раза", - сказал Медведев на совещании о достижении национальных целей развития России в сфере экономики и жилищном секторе.

Премьер отметил, что ипотечное кредитование является важнейшим инструментом в сфере жилищного строительства.

Другим важным направлением работы правительства, по словам премьера, является борьба с бедностью. Медведев считает, что эта сфера требует консолидированной работы всех структур в рамках своей компетенции, а не популистских рассуждений.

Глава кабмина напомнил, что национальные цели задают основные параметры развития страны и касаются наиболее важных направлений, в том числе борьбы с бедностью.

"Тема, кстати, очень важная и резонансная, требующая внимательной и скрупулёзной работы всех органов власти: и исполнительной, и законодательной, и региональной, всех контрольных структур. Очевидно, что здесь нет легких решений", - сказал премьер.

"Она требует консолидированной работы абсолютно всех, всех, но, подчеркиваю, на своих местах в рамках своей компетенции, а не общих рассуждений в экспертно-популистском ключе", - подчеркнул Медведев.

Премьер-министр также сообщил, что подписал документ, касающийся недопущения необоснованного роста цен на коммунальные услуги.

"Я подписал постановление, которое позволит более жестко контролировать цены на коммунальные услуги, не допускать их необоснованного увеличения выше уровня прогнозируемой инфляции", - сказал Медведев на совещании с правительством.