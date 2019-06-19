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Иркутский губернатор ожидает смены генподрядчика по ликвидации отходов БЦБК

© РИА Новости. Петр Петрович Малиновский
19 июня. Interfax-Russia.ru - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко ожидает смены генподрядчика по ликвидации отходов Байкальского ЦБК, которым сейчас является Росгеология.

"К 1 июля "Росгеология" должна представить новую технологию. Этого, скорее всего, уже не произойдет. Мы должны вывезти отходы, предварительно обезводить их. Думаю, что решение, которое будет принято на федеральном уровне о смене подрядчика, приведет к тому, что мы найдем решение - не перерабатывать отходы, а уничтожить их", - заявил Левченко, выступая на заседании Заксобрания.

Он уточнил, что недавно встречался с новым руководителем "Росгеологии" (Сергей Горьков - ИФ), который "не возражает против смены" подрядчика.

В "Росгеологии" воздержались от комментариев в связи со сказанным губернатором.

В правительстве Иркутской области, в свою очередь, "Интерфаксу" пояснили, что власти рекомендовали "Росгеологии" сменить субподрядчика, к которому "имеется ряд претензий".

Согласно сайту госзакупок, единственным исполнителем работ (то есть субподрядчиком) в 2018 году назначено ООО "РГ-Экология". По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", владельцем ООО является АО "Иркутскгеофизика", которое входит в состав "Росгеологии".

Как сообщается в пресс-релизе областного правительства, регион трижды отправлял в госхолдинг претензии в связи с тем, что "Росгеология" неудовлетворительно исполняет свои обязанности по контракту на ликвидацию отходов Байкальского ЦБК. Как уточняется, госхолдинг предлагает заказчику (региону) скорректировать проект в три этапа, но это приведет к тому, что сроки исполнения контракта сдвинутся с 2021 года на конец 2023 года.

Ранее сообщалось, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в 2017 году подписал распоряжение о назначении "Росгеологии" единственным подрядчиком по ликвидации отходов БЦБК. До этого проект вела "ВЭБ-Инжиниринг" (структура Внешэкономбанка). ВЭБ занимался решением проблем БЦБК с конца 2012 года и до сих пор является контролирующим кредитором комбината, на котором действует конкурсное производство.

В 2017 году Минприроды РФ и правительство Иркутской области привлекли "Росгеологию" к реализации проекта по ликвидации отходов БЦБК. В ноябре 2017 года иркутское правительство, как заказчик, и "Росгеология", как исполнитель, подписали контракт на рекультивацию отходов комбината. Сметная стоимость проекта была оценена в 5,9 млрд рублей.

В июле 2018 года стороны подписали дополнительное соглашение о разработке нового проекта рекультивации, после чего госхолдинг начал изыскания на площадке БЦБК.

В марте 2019 года занимавший тогда пост главы госхолдинга Роман Панов говорил, что "Росгеология" намерена осенью 2019 года приступить к реализации проекта по ликвидации отходов БЦБК. Он уточнял тогда, что компания уже разрабатывает соответствующий проект, который должен быть готов до 30 июня.

В июне этого года министр природных ресурсов Андрей Крючков заявил, что "Росгеология" неудовлетворительно исполняет свои обязанности по контракту на ликвидацию отходов Байкальского ЦБК.

Вопрос о начале рекультивации отходов БЦБК обсуждается с 2014 года, но реализация проекта неоднократно откладывалась. Потенциально отходы угрожают озеру Байкал экологической катастрофой: в случае схода селя с горного хребта Хамар-Дабан их может смыть в озеро.

В составе отходов БЦБК самым сложным является шлам-лигнин - полимер, который, по словам ученых, почти не вступает в реакцию с другими веществами.

По уточненным данным, в картах-накопителях БЦБК находятся 4,948 млн кубометров твердых веществ - шлам-лигнина, золы - и 729 тыс. кубометров воды.

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