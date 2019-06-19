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19.06.19 14:14

Власти Чувашии ждут от РУСАДА официальных запросов об антидопинговых нарушениях в спортучилище

© РИА Новости. Евгений Одиноков
19 июня. Interfax-Russia.ru - Власти Чувашии готовы оказать полное содействие Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) в расследовании дел о возможном нарушении спортсменами республики антидопинговых правил, однако пока не получали от агентства никаких официальных запросов.

"Мы готовы к проведению комплексной проверки. Однако у нас пока нет официальных запросов, писем от РУСАДА, касающихся конкретных фамилий, времени, подтверждения этих фактов", - сообщил в среду агентству "Интерфакс-Поволжье" пресс-секретарь главы республики Олег Сидоров.

По его словам, республиканское Минспорта просит РУСАДА предоставить информацию о фактах якобы имевших место нарушений.

Сидоров добавил, что ситуация держится на особом контроле.

На сайте Минспорта региона со ссылкой на главу ведомства Михаила Богаратова сообщается, что в республике проводится серьезная антидопинговая работа, и за последние два года фактов применения допинга в республике не зафиксировано.

"В плане какой-то профилактической работы в части применения допинга или нарушения антидопинговых процедур в нашей республике делается огромный объем работы. Это и семинары, и встречи, и занятия со спортсменами, тренерами, руководителями подведомственных учреждений", - приводятся в сообщении слова Богаратова.

Глава спортивного ведомства также подчеркнул, что медицинское сопровождение спортсменов полностью возложено на специалистов республиканского центра медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины.

В сообщении на сайте Минспорта говорится, что в июне 2017 года в Чебоксарском училище олимпийского резерва сотрудниками полиции и РУСАДА был зафиксирован факт внутривенного капельного введения лекарственного препарата одному из спортсменов по медицинским показаниям вне соревновательного периода.

Заместитель главного врача по медицинской части республиканского центра медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины Александр Егоров, слова которого также приводятся в сообщении, отметил, что "это вещество не входит в список запрещенных лекарственных препаратов, здесь речь идет о превышении допустимого объема вводимого лекарственного препарата".

"Введение внутривенных инъекций и инфузий в объеме более 50 мл в течение 6-часового периода отнесены постановлением правительства России к запрещенным методам. После выявления указанного факта работа сотрудников учреждения была откорректирована. В 2018-2019 годах такие факты более не регистрировались. Все медицинские работники учреждения прошли образовательный антидопинговый онлайн курс", - пояснил Егоров.

Он также отметил, что по обращению РУСАДА в правоохранительные органы в отношении медицинского работника было возбуждено уголовное дело по статье 230.2 УК РФ (Использование в отношении спортсмена субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте), которое было прекращено в связи с отсутствием в действиях врача состава преступления.

Ранее сообщалось, что в понедельник РУСАДА заявило о множественных случаях нарушения антидопинговых правил, выявленных в одном из спортивных училищ Чувашии. Речь идет о 33 инцидентах, из которых 17 - на счету легкоатлетов.

Всероссийская федерация легкой атлетики обратилась к властям Чувашии с просьбой разобраться в ситуации и "организовать тщательную проверку выполнения антидопинговых правил должностными лицами и тренерами, имеющими отношение к подготовке легкоатлетов".

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