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19.06.19 14:20

Рябков: Россия выступает за продление ДСНВ, несмотря на позицию США

© РИА Новости. Михаил Воскресенский
19 июня. Interfax-Russia.ru - Позиция России о том, что Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) должен быть продлён, неизменна, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По просьбе журналистов замминистра прокомментировал заявление советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, заявившего ранее, что продление договора в нынешнем виде "маловероятно".

"Мы обратили внимание на это заявление, наша позиция известна. В интересах обеспечения международного мира и безопасности мы считаем, что договор должен быть продлён", - сказал Рябков.

Замминистра напомнил, что "этому должно предшествовать решение известной проблемы с искусственным выведением из засчета по договору определённой части американских стратегических носителей, которые объявлены переоборудованными".

"То есть американцы вписались в потолки, предписанные ДСНВ не только путём ликвидации своих средств, но и путём определённых манипуляций. Эти манипуляции нам представляются неприемлемыми. Проблему можно решить при наличии политической воли. Технические методы её решения мы американцам предлагали, они их знают", - сказал замминистра. "И времени до истечения первого десятилетнего срока действия договора в принципе достаточно, чтобы это сделать, хотя его все меньше", - подчеркнул Рябков.

Замминистра отметил, что "подобного рода сигналы из Вашингтона не могут не настораживать", но позицию РФ они не меняют.

ДСНВ-3 - двусторонний договор между РФ и США о дальнейшем взаимном сокращении арсеналов развёрнутых стратегических ядерных вооружений, который вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он рассчитан на десять лет с возможным продлением по взаимной договорённости сторон на пять лет.

5 февраля этого года наступил контрольный срок выполнения ДСНВ, согласно которому у России и США должно остаться до 1550 единиц развернутых ядерных боезарядов и до 700 развернутых носителей - межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), или до 800 единиц развернутых и неразвернутых носителей.

В этот день США объявили, что количество развернутых МБР, БРПЛ и ТБ в их арсенале составляет 660 единиц, с учетом неразвернутых носителей - 800 единиц.

Однако в МИД РФ, комментируя публикацию госдепартаментом данных о суммарных количествах стратегических наступательных вооружений США, заявили, что "объявленный США результат достигнут не только благодаря реальным сокращениям вооружений, но и путём одностороннего вывода из засчёта по Договору 56 пусковых установок БРПЛ "Трайдент-II" и 41 тяжёлого бомбардировщика В-52Н".

На Смоленской площади отметили, что переоборудование этих носителей "было осуществлено таким образом, что российская сторона не может подтвердить приведение этих стратегических наступательных вооружений в состояние, непригодное для использования БРПЛ и ядерного вооружения тяжёлых бомбардировщиков, как это предусмотрено п.3 Раздела I Главы третьей Протокола к Договору".

В МИД также указали, что представленные Вашингтоном цифры достигнуты "за счёт односторонней переквалификации четырёх "шахтных пусковых установок, предназначенных для обучения", в категорию "учебных шахт", которая не предусмотрена Договором о СНВ".

Как заявляет российская сторона, примененная США процедура переоборудования части носителей позволяет им сохранять возвратный потенциал "в количестве около 1300 боевых блоков".

7 февраля Рябков заявил, что усилия по сохранению СНВ-3 необходимо удвоить. "(Необходимо) удвоить усилия по сохранению двустороннего российско-американского договора по СНВ, первый десятилетний срок действия которого истекает 5 февраля 2021 года", - сказал он на пресс-конференции.

Он также отметил, что у России найдутся варианты эффективных ответов на наращивание ядерного потенциала США даже при наихудшем сценарии, касающемся ДСНВ.

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