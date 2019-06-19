Гиркина, Дубинского, Пулатова и Харченко обвинили в гибели Boeing-777 в 2014г

19.06.19 14:58

© РИА Новости. Андрей Стенин

19 июня. Interfax-Russia.ru - Совместная следственная группа (JIT) начинает уголовное преследование четырех подозреваемых по делу о гибели Boeing-777 в небе над Украиной в 2014 году, заявил представитель JIT на брифинге в среду.

"Сегодня мы достигли той стадии, когда мы можем сказать, что мы можем подвергнуть уголовному преследованию четырех человек, которых мы считаем подозреваемыми и виновными (в этом деле - ИФ)", - сказал представитель JIT

"Эти четыре человека - Игорь Гиркин (Стрелков - ИФ), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Подозреваемые Гиркин, Дубинский и Пулатов имеют российское гражданство, и по нашей информации они сейчас находятся в России. Подозреваемый Харченко имеет украинское гражданство, и мы полагаем, что он находится на востоке Украины - на территории, неподконтрольной центральным властям", - отметил другой сотрудник JIT.

Как сообщил главный прокурор Национальной прокуратуры Нидерландов Фред Вестербеке, Нидерланды направят запросы в Российскую Федерацию и Украину с требованием допроса подозреваемых в крушении рейса MH17.

"Мы обратимся к Российской Федерации с просьбой выдать этих подозреваемых. Мы также будем ставить требования допросить этих подозреваемых. Также будет формальное обращение к Украине, чтобы допросить украинского подозреваемого", - сказал Вестербеке на пресс-конференции в среду в Утрехте (Нидерланды).

"Мы не обращаемся с просьбой об экстрадиции. Потому что это запрещено украинской и российской Конституцией, но мы еще раз призовем Российскую Федерацию к сотрудничеству", - пояснил прокурор.

Он подчеркнул, что четверо причастных к гибели рейса МН17 сами не стреляли по самолету, но они организовали доставку вооружения, поэтому их считают подозреваемыми.

"Эти четверо подозреваемых на июль 2014 года были вовлечены в конфликт. Их целью было закрепиться на востоке Украины. Использовались средства противовоздушной обороны. И эти четверо подозреваются в том, что сотрудничали в июне 2014 года, что привело к тому, что был сбит пассажирский самолет. Никто из них не нажал кнопку сам, но они тесно сотрудничали с целью доставки вооружения, и поэтому их можно считать подозреваемыми в том, что они причастны к сбиванию МН17", - сказал прокурор.

Вестербеке указал, что согласно уголовному законодательству Нидерландов, даже если человек не присутствовал при совершении преступления, но был причастен к нему, он является виновным.

"Поэтому эти четверо подозреваемых будут привлечены к ответственности за крушение самолета и причастность к смерти пассажиров по ст.162 Уголовного кодекса Нидерландов", - пояснил главный прокурор.

Он отметил, что при принятии решения о привлечении данных лиц к ответственности будет учтен военный конфликт в Донбассе.

"Есть версия, что хотели сбить военный самолет, а не пассажирский. Даже если план был такой, мы все равно будем преследовать их за сбивание МН17. То, что они хотели совершить, и что совершили на самом деле - будет определено судом", - подчеркнул прокурор.

Рассмотрение дела о крушении лайнера MH17 "Малазийских авиалиний" в Донбассе начнется в марте 2020 года в суде нидерландского города Схипхола.

Бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков) уже заявил, что не собирается давать показания по делу о катастрофе малайзийского Boeing-777 в Донбассе пять лет назад.

"Нет, не буду", - сказал Гиркин, отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакса".

"Ополчение не имеет к этому (катастрофе) отношения. Я даже не хочу это комментировать, ни я, ни другие ополченцы ни при чем", - заявил Гиркин.

В Кремле не комментируют обвинения Нидерландов в адрес Гиркина, Дубинского, Пулатова и Харченко, якобы имеющих отношение к крушению "Боинга" над Украиной.

"Я не считаю возможным что-либо говорить эвентуально, без каких-либо публикаций. Пока никаких публикаций не было, поэтому нечего и обсуждать", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, могут ли россияне, в адрес которых прозвучали обвинения, быть привлечены к ответственности.

Кроме того, Песков напомнил об отношении России к расследованию этой катастрофы в целом.

"Россия не имела возможности принимать в нем участие, хотя с самого начала, с первых дней этой трагедии проявляла инициативу, инициативно пыталась стать частью этого расследования, этой чудовищной катастрофы. Поэтому наше отношение к этому расследованию очень хорошо известно", - сказал он.

Ранее нидерландские журналисты в телеэфире назвали имена людей, якобы имеющих отношение к крушению малазийского "Боинга". Список был составлен на основе показаний бывшего украинского военного Ивана Безъязыкова.

"Боинг 777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли.

13 октября 2015 года комиссия Совета безопасности Нидерландов, которая занималась расследованием причин катастрофы лайнера, опубликовала доклад, в котором говорилось, что самолет был сбит ракетой класса "земля-воздух", выпущенной из ЗРК "Бук".

В прошлом году Нидерланды и Австралия заявили о признании результатов расследования по этому делу Совместной следственной группы (ССГ), в которую входят Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина. В мае 2018 года ССГ распространила доклад, в котором утверждалось, что ракета, выпущенная по самолету "Малазийских авиалиний", могла быть доставлена из 53-й зенитной ракетной бригады российской армии, расквартированной под Курском.

Россия отвергла обвинения в причастности к крушению авиалайнера.

В декабре прошлого года глава МИД Нидерландов Стеф Блок направил послание в парламент своей страны, в котором сообщил, что Гаага изучит возможность передачи этого дела в международный суд. "Нидерланды и Австралия готовы продолжать переговоры с Россией. Но в то же время кабинет министров (Нидерландов - ИФ) будет изучать последующие шаги, среди которых вариантом будет передать дело международному судье или организации", - отметил Блок.

В ноябре 2018 года родственники 55 нидерландцев, погибших в крушении рейса MH17, подали иск против России в Европейский суд по правам человека.

В мае 2019 года премьер Малайзии Махатхир Мохамад усомнился в причастности России к гибели рейса MH17 из-за отсутствия неопровержимых доказательств. Мохамад не исключил, что ракету по пассажирскому самолету могли запустить как "повстанцы на Украине, так и украинское правительство, потому что у них есть такие ракеты".

Он отметил, что Малайзия согласна с выводами доклада по итогам расследования, но только в том, что касается типа ракеты, и того, где она была произведена. По его мнению, это не означает, что самолет сбила именно Россия.

Мохамад добавил, что проводили экспертизу и готовили выводы заинтересованные стороны.