ДНР: ополчение не имело на вооружении "Буки" в 2014 году, заявляют в Донецке

19.06.19 15:18

© РИА Новости. Сергей Аверин

19 июня. Interfax-Russia.ru - Ополченцы не могли воспользоваться ЗРК "Бук" - система не стоит на вооружении в республике, заявил "Интерфаксу" начальник пресс-службы Народной милиции ДНР Данил Безсонов.

"Боевой расчет "Бука" состоит не менее чем из четырех машин, которые выполняют различные действия по поддержке и обслуживанию ракетного комплекса. Управлять ей могут только высококвалифицированные специалисты, обладающие определенными навыками, знакомые с основами ее работы. Такой системы на вооружении в армии ДНР нет, тем более, не было ее и у ополчения 2014 года", - сказал Безсонов.

Ранее представители Совместной следственной группы (ССГ), рассматривающие дело о крушении рейса МН17 "Малазийских авиалиний" в Донбассе назвали имена виновных в гибели лайнера, при этом они высказали предположение, что самолет мог быть сбит по ошибке.

"Существует возможность того, что подозреваемые хотели сбить военный самолет вместо пассажирского, но даже если это было их первоначальным планом, мы призовем их к ответственности за МН17", - сообщил представитель ССГ на пресс-конференции в среду.

"Сегодня мы достигли той стадии, когда мы можем сказать, что мы можем подвергнуть уголовному преследованию четырех человек, которых мы считаем подозреваемыми и виновными (в этом деле - ИФ)", - сказал представитель ССГ.

"Эти четыре человека - Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Подозреваемые Гиркин, Дубинский и Пулатов имеют российское гражданство, и по нашей информации они сейчас находятся в России. Подозреваемый Харченко имеет украинское гражданство, и мы полагаем, что он находится на востоке Украины - на территории, неподконтрольной центральным властям", - отметил другой сотрудник ССГ.

Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли.

13 октября 2015 года комиссия Совета безопасности Нидерландов, которая занималась расследованием причин катастрофы лайнера, опубликовала доклад, в котором говорилось, что самолет был сбит ракетой класса "земля-воздух", выпущенной из ЗРК "Бук".

В прошлом году Нидерланды и Австралия заявили о признании результатов расследования по этому делу Совместной следственной группы (ССГ), в которую входят Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина. В мае 2018 года ССГ распространила доклад, в котором утверждалось, что ракета, выпущенная по самолету "Малайзийских авиалиний", могла быть доставлена из 53-й зенитной ракетной бригады российской армии, расквартированной под Курском.

Россия отвергла обвинения в причастности к крушению авиалайнера.

В декабре прошлого года глава МИД Нидерландов Стеф Блок направил послание в парламент своей страны, в котором сообщил, что Гаага изучит возможность передачи этого дела в международный суд. "Нидерланды и Австралия готовы продолжать переговоры с Россией. Но в то же время кабинет министров (Нидерландов - ИФ) будет изучать последующие шаги, среди которых вариантом будет передать дело международному судье или организации", - отметил Блок.

В ноябре 2018 года родственники 55 нидерландцев, погибших в крушении рейса MH17, подали иск против России в Европейский суд по правам человека.

В мае 2019 года премьер Малайзии Махатхир Мохамад усомнился причастности России к гибели рейса MH17 из-за отсутствия неопровержимых доказательств. Мохамад не исключил, что ракету по пассажирскому самолету могли запустить как "повстанцы на Украине, так и украинское правительство, потому что у них есть такие ракеты".

Он отметил, что Малайзия согласна с выводами доклада по итогам расследования, но только в том, что касается типа ракеты, и того, где она была произведена. По его мнению, это не означает, что самолет сбила именно Россия.

Мохамад добавил, что проводили экспертизу и готовили выводы заинтересованные стороны.