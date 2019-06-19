Независимые дагестанские издания выпустят номера в поддержку журналиста газеты "Черновик"

19.06.19 15:25

© РИА Новости. Евгений Одиноков

19 июня. Interfax-Russia.ru - Три дагестанские издания выйдут с одинаковой первой полосой в поддержку арестованного журналиста газеты "Черновик" Абдулмумина Гаджиева, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" Маирбек Агаев.

"Независимые и в то же время ведущие дагестанские еженедельники - "Новое дело", "Свободная республика" и "Черновик" - в эту пятницу, 21 июня, выйдут с одинаковой первой полосой " Я/Мы Абдулмумин Гаджиев". Так мы выразим протест и потребуем у судебных органов изменить меру пресечения редактору отдела "Религия" Гаджиеву на не связанную с лишением свободы", - сказал Агеев.

Он также заявил, что обвинения в финансировании терроризма, предъявленные Гаджиеву, являются "абсурдными", а произошедшее - "попыткой отдельных представителей силового блока повлиять на редакционную политику независимых изданий или же закрыть их".

"Я также призываю все печатные СМИ нашей и других республик поддержать акцию протеста", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, Гаджиев и еще двое жителей Дагестана Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев были задержаны 14 июня по подозрению в финансировании террористической деятельности.

Дело в отношении задержанных возбуждено по ч.2 ст.205.5 (участие в деятельности террористической организации) и ч.4 ст.205.1 (финансирование терроризма) УК РФ.

18 июня суд арестовал Гаджиева на два месяца.