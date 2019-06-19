Жена полковника Квачкова выдвинулась в Мосгордуму

19.06.19 15:33

© РИА Новости. Алексей Куденко

19 июня. Interfax-Russia.ru - Супруга отставного полковника Главного разведуправления Владимира Квачкова Надежда подала документы на выдвижение кандидатом в депутаты Мосгордумы, сообщили "Интерфаксу" в Мосгоризбиркоме в среду.

"Пенсионерка Надежда Михайловна Квачкова подала документы на самовыдвижение кандидатом в депутаты Мосгордумы по 42-му избирательному округу (районы Дорогомилово, Раменки и часть Фили-Давыдково)", - сказал собеседник агентства.

По его словам, для регистрации кандидатом Квачковой потребуется сбор подписей избирателей в свою поддержку. Кроме нее по этому округу документы на выдвижение подали еще восемь кандидатов: пять самовыдвиженцев и три кандидата от партий "Коммунисты России", "Яблоко" и "Родина".

Сама Надежда Квачкова написала на своей странице вконтакте, что ее доверенными лицами на выборах станет муж Владимир, а также "друзья, соратники и единомышленники".

По данным Мосгоризбиркома на вечер вторника, документы на выдвижение кандидатами в депутаты Мосгордумы подали 220 человек, однако никто из них пока не зарегистрирован.

Среди тех, кто недавно подал документы, есть известный журналист Андрей Караулов, выдвигающийся по 38-му округу, где на данный момент с ним конкурируют еще девять кандидатов.

В Мосгоризбиркоме "Интерфаксу" рассказали, что в настоящее время наибольшее число кандидатов - десять - выдвинулось в 38-м избирательном округе, в 43-м округе (среди прочих баллотируются народный артист России Андрей Соколов, юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, экс-лидер партии "Яблоко" Сергей Митрохин) и в 45-м (среди кандидатов - проректор Высшей школы экономики Валерия Касамара и глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин).

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва пройдут в единый день голосования, 8 сентября. Все 45 депутатов будут избраны по одномандатным округам, выборы по партспискам не предусмотрены. В этом году в трех избирательных округах впервые пройдет эксперимент по дистанционному электронному голосованию.