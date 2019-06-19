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19.06.19 15:36
Тюменская область затратит до 1,87 млрд руб. на реконструкцию участка автодороги Советский - Ловинское
Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1 млрд 865,761 млн рублей.
Заявки на аукцион принимаются до 10 июля, торги назначены на 19 июля.
Согласно конкурсной документации, победителю предстоит до 30 ноября 2020 года выполнить реконструкцию участка автодороги протяженностью 27,9 км, в том числе построить три моста через реки Шоушма, Конда и Картопья.
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