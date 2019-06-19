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19.06.19 15:36

Тюменская область затратит до 1,87 млрд руб. на реконструкцию участка автодороги Советский - Ловинское

© РИА Новости. Павел Львов
19 июня. Interfax-Russia.ru - Управление автомобильных дорог Тюменской области объявило аукцион на реконструкцию автодороги Советский - Ловинское месторождение (Ханты-Мансийский автономный округ), сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1 млрд 865,761 млн рублей.

Заявки на аукцион принимаются до 10 июля, торги назначены на 19 июля.

Согласно конкурсной документации, победителю предстоит до 30 ноября 2020 года выполнить реконструкцию участка автодороги протяженностью 27,9 км, в том числе построить три моста через реки Шоушма, Конда и Картопья.

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