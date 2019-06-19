Хозяйства Алтайского края планируют внедрить беспилотники

19.06.19 15:55

© РИА Новости. Виталий Тимкив

19 июня. Interfax-Russia.ru - Технологию параллельного вождения, предполагающую дистанционное управление техникой, вскоре планируют применять на полях Алтайского края, сообщил министр цифрового развития и связи региона Евгений Зрюмов журналистам в среду.

"На базе нескольких хозяйств региона планируется внедрить все самое лучшее и интересное, что есть сегодня на рынке (цифровых технологий для АПК - ИФ). В частности, будет отработана система параллельного вождения, когда техника управляется не водителем, а дистанционно - из центра управления", - сказал глава министерства в кулуарах межрегионального форума "День Сибирского поля" в Павловском районе.

Первые "беспилотники" выйдут на поля в Михайловском и Родинском районах.

Внедрение новых технологий позволит аграриям сократить трудозатраты и сэкономить на топливе. Кроме того, точное земледелие позволяет, в частности, вносить удобрения под каждый росток, не распыляя дорогостоящие препараты по всему полю.

Межрегиональный агропромышленный форум "День Сибирского поля" проходит в Алтайском крае с 2011 года. Его ежегодно посещает от 20 тыс. до 25 тыс. человек. В 2016 году регион организовывал Всероссийский день поля.

В этом году на мероприятие прибыли делегации из 20 регионов страны и 6 стран дальнего и ближнего зарубежья, на выставочной площадке агрофорума свою продукцию представляют 270 компаний.