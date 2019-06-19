Скверу в центре Нижнего Новгорода присвоили имя Евгения Евстигнеева

19.06.19 16:05

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19 июня. Interfax-Russia.ru - Депутаты городской думы Нижнего Новгорода на заседании в среду приняли решение присвоить одной из улиц города и скверу имен известных уроженцев города.

Пресс-служба гордумы сообщает, что сквер в центре города, который находится рядом с Нижегородским академическим театром драмы имени М.Горького, будет назван в честь советского актера театра и кино, народного артиста СССР Евгения Евстигнеева.

К тому же в сквере уже находится памятник актеру, а недалеко располагается театральное училище, которое также носит его имя.

Кроме того, депутаты одобрили присвоение новой улицы в Автозаводском районе имени бывшего руководителя Горьковского автозавода и заслуженного работника промышленности СССР Бориса Видяева.