Скважины начали бурить для выяснения причин дыма из-под земли в кузбасском Киселевске

19.06.19 16:22

© РИА Новости. Сергей Гунеев

19 июня. Interfax-Russia.ru - Присутствие вредных и радиационных газов в дыме, идущем из-под земли в Киселевске (Кузбасс), проверят после бурения скважин и взятия анализов, сообщил на своих страницах в соцсетях глава региона Сергей Цивилев в среду.

"Люди показали места с горячей землей и дымом. Спецтехника уже приступила к бурению скважин глубиной до 20 метров. Из них возьмут пробы на содержание радона и углеводорода, также будут проведены тепловые замеры", - написал Цивилев.

Также он пишет, что ведется подбор программ для переселения местных жителей, проживающих вблизи задымления.

Как сообщалось, Цивилев, после того, как побывал на месте подземного пожара, решил расселить жителей 71 дома. Планируется, что дома впоследствии будут снесены.

Накануне поездки в Киселевск он во время пресс-конференции обвинил в дискредитации Кузбасса жителей района, где был зафиксирован подземный пожар и просивших убежища у премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

"Они пошли другим путем, написали премьер-министру. Вы что думаете, от этого что-то изменится? Ничего от этого не поменялось, но эти люди дискредитировали Кузбасс, РФ. Проблема должна быть решена, но какое мое должно быть к ним отношение?" - заявил Цивилев.

В начале июня вблизи киселевского переулка Малинный начался пожар на несанкционированной свалке, который был потушен сотрудниками МЧС. Спустя несколько дней жители вновь заметили дым в том же месте и обратились к спасателям. Прибывшие на место пожарные выяснили, что очаг находится под землей.

Вскоре местные жители записали видеообращение к премьер-министру Канады Трюдо и Генсеку ООН Антониу Гутеррешу, в котором попросили убежища из-за плохой экологии и начавшегося подземного пожара.

10 июня возгорание угольного пласта было ликвидировано, но дым продолжает идти.

СКР начал проверку причин возгорания, а также травмирования местного жителя, который получил ожог ноги от горящей земли.

По данным мэрии, возгорание произошло на закрытой в 2014 году угольной шахте "Киселевская".