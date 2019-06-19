Персонал оборонного завода в Дзержинске пришлось эвакуировать после обнаружения бомбы времен войны

19.06.19 16:44

© РИА Новости. МЧС РФ

19 июня. Interfax-Russia.ru - На территории ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске, где 1 июня прогремела серия взрывов, нашли фрагменты авиабомбы, персонал эвакуирован.

"В Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС по Нижегородской области около 15:00 мск поступило сообщение от дежурного Единой диспетчерской службы по Дзержинску об обнаружении на территории ГосНИИ "Кристалл" предмета, похожего на снаряд", - сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе регионального главка МЧС.

По данным собеседника агентства, произведена эвакуация сотрудников завода им. Свердлова и НИИ "Кристалл".

"На месте происшествия работают сотрудники Следственного комитета РФ. Угрозы населению нет", - добавил он.

Ранее информированный источник сообщал агентству, что на территории одного из зданий ГосНИИ обнаружены элементы авиабомбы времен войны. По словам источника, готовится утилизация, персонал из опасной зоны эвакуирован.

1 июня в ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске произошли взрывы. Почти 80 человек обратились за медицинской помощью.

В апреле на заводе тоже произошел взрыв, который полностью разрушил здание цеха.

Представитель НИИ сообщил, что после апрельского ЧП на предприятии работала комиссия. По итогам разбирательства было принято решение об отстранении генерального директора.

АО "ГосНИИ "Кристалл" (холдинг "Спецхимия", входит в госкорпорацию "Ростех", г.Дзержинск, Нижегородская область) - ведущая организация в России в области создания и внедрения технологий получения взрывчатых веществ и составов для вооружения и военной техники, а также для гражданских отраслей промышленности.

Институт также проводит работы в рамках федеральных целевых программ в интересах организаций и предприятий Минпромторга, "Росатома", "Роскосмоса", МВД, ФСБ и добывающих отраслей промышленности, говорится на сайте предприятия.