В Оренбуржье введены штрафы за нарушение запрета на продажу детям кальянов и электронных сигарет

19.06.19 17:01

© РИА Новости. Александр Вильф

19 июня. Interfax-Russia.ru - Депутаты Законодательного собрания Оренбургской области на заседании в среду внесли изменения в региональный закон об административных правонарушениях, касающиеся наказания за продажу несовершеннолетним кальянов и электронных сигарет.

Прокуратура региона сообщает, что изменения были внесены по инициативе прокурора области.

"Так, за розничную продажу, иное предоставление для потребления несовершеннолетнему бестабачных курительных изделий и (или) устройств, имитирующих курение табака, предусмотрены административные штрафы: для граждан - в размере от 2 до 3 тыс. рублей, для должностных лиц - от 4 до 5 тыс. рублей, для юридических лиц - от 40 до 50 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

За повторное совершение такого административного правонарушения последует наложение административных штрафов от 3 до 5 тыс. рублей на граждан, от 5 до 10 тыс. рублей для должностных лиц и от 50 до 100 тыс. рублей для юридических лиц, отмечает прокуратура.